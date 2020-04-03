橡皮擦，擦出漂亮的富士山

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能擦出富士山的橡皮擦引发热议

一款以富士山为主题的文具产品引发热议。

“富士山橡皮擦”（200日元，不含税）是普乐士公司的一款产品，原本只打算2019年7月销售一批的，没想到一上架就在SNS上引爆了话题，于是从12月5日起开始作为常规产品发售。



富士山橡皮擦

富士山在哪儿呢？这款产品以树脂材料制作而成，中间的芯是白色的，外围是蓝色，擦着擦着白色部分就会露出真容，如果左右两个角均匀擦拭，最后就会呈现出山的形状，看起来像是山顶积雪的富士山了。

橡皮擦的纸套是以“和文化”为基调的烫金加工，有市松纹和七宝纹(*1)等6种纹样，这样的设计外国人也会喜欢。据说为了擦起来手感好，还使用了添加多孔陶瓷粉的树脂。



两个角均匀地擦拭后

推特上有用户上传了自己擦过的橡皮檫的照片，是7月限量发售时购买的。看来想要擦出富士山的形状，不仅需要时间，还要掌握窍门，研究如何擦出漂亮的富士山也是一种乐趣。

@iamokura_2

前段时间别人送给我的富士山橡皮擦

看来要擦出漂亮的富士山，还得下些功夫才行

@ikeda_aka

Niiyan的富士山橡皮擦

为什么想到要设计一款让日本人跃跃欲试的富士山橡皮擦呢？另外，想要擦出漂亮的富士山形状有什么窍门吗？

我们向这款产品的发售商普乐士公司的负责人请教了这些问题。

“是否能设计出一款让人越擦越想擦的橡皮擦？”

——创意的灵感来自哪里？

我一直想制作一款产品，靠设计的力量把人们感觉消极的事情变得积极。

于是慢慢地我就有了这样的思路：橡皮擦是用来修改错字的工具→人们会尽可能地避免擦除行为→能不能设计一款让人越擦越想擦的橡皮擦呢？

——上次销售的时候是否获得好评？消费者的反响如何？

产品从发售前就在SNS上成为热门话题，在富士山橡皮擦发售纪念活动中，我们收到了8000多条投稿。

很多用户从“擦除这种行为”中发现了价值，他们表示：“想擦出一个我自己的富士山”“想擦出一个原创的富士山图案，发到Instagram上去”，这让我很高兴。

——把富士山橡皮擦变成常规产品的原因是什么？

限量发售时，“享受‘擦除’的乐趣”这个创意在以SNS为主的平台上引发强烈反响，很多人向我们反映说“卖光了，没买着”。于是我们就从“蓝富士”和“红富士”这两种颜色中选择了更受欢迎的“蓝富士”，把它变成了常规产品。

——蓝富士比红富士更受欢迎的原因是什么？

我也不知道究竟为什么，大概是因为人们根深蒂固地认为，富士山就应该是蓝色的吧。



以前售卖过的红富士山橡皮擦

——设计时有特别讲究的地方吗？

为了能够擦出好看的富士山，里面白色树脂的形状我们制作了一个3D数据模型，经过多次模拟之后，最终才敲定了方案。

——把限量款变成常规款时，有没有进行改良？

富士山橡皮擦的LOGO从烫金改成了蓝色印刷。从烫金改成印刷提高了LOGO在视觉上的识别度。 纸套的侧面裁剪成曲线。将纸套侧面上部设计成弧形，可减轻使用时对橡皮擦本身的压力，橡皮擦不易折断。 一盒的个数从20个减到了12个。上次卖的时候，有很多顾客是整盒购买来当手信的。

于是在变成常规产品的时候，就改成了更适合作手信的形状，把盒子尺寸改成手掌大小，一盒里面装有12个橡皮擦。

想要擦出漂亮的富士山是需要窍门的

——擦出漂亮的富士山形有什么窍门吗？

想要擦出漂亮的富士山形状，还得掌握窍门。

可以把橡皮擦从纸套里拿出来擦，这样能把握整体的形状，就更容易擦出好看的富士山形。

——把头擦得太尖的话，不会折断吗？

这要看个人的力道，但如果你擦得跟珠穆朗玛峰那么尖的话，是有可能会折断的。

如果擦除的时候按照富士山那种平缓的坡度控制好的话，我想是不用担心折断的。

——希望喜欢富士山的外国朋友也来购买吗？

当然。欢迎外国朋友购买，如果能为更多的外国朋友了解日本产品的优质和富士山的美丽做出一点点贡献，我就会感到非常欣慰。

富士山橡皮擦的设计来源于逆向思维。擦出漂亮的富士山的窍门是，把橡皮擦从纸套里拿出来再擦，这样容易把握整体形状。

（FNN Prime online 2019年12月15日刊载，原文详见此处）

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