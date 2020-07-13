“５平米蜗居”受年轻人追捧...采访入住者的日常生活

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为了开启新年度的生活，通常4月前后在日本是繁忙的搬家季。找新家的时候，房租和地段自不待言，房间是否宽敞也是重要的判断标准。然而现在，超小蜗居正大受年轻人的追捧。

这样的房子是不动产公司SPILYTUS以“QUQURI”品牌运营的“3叠蜗居”。如果按1叠约1.62平米计算，每间房间还不到5平米。

室内厨房卫浴齐全，主要居住空间是西式的，因为只有3叠大小（除厨房），把生活所需的桌椅家具搬进去后，想要匀出点过道来走路，都得大费一番功夫。头顶上是一个可以用作卧室空间的小阁楼，大概4叠左右。上下加起来约7叠，从照片也能看出生活空间是何其之小。



“QUQURI”的“3叠蜗居”平面图

“QUQURI”的人气，近两年来不见衰退的迹象。该公司严选东京市中心的人气地段，遍布在惠比寿、中目黑、新宿、涩谷周边的约1200个房间，如今全部客满，而且每年都有新房竣工，出租用房比2年前多了不少。（截至2020年2月）而且，该公司不收押金、手续费、续租费，网络也免费，这些都是它备受年轻人青睐的原因。

“3叠蜗居”的房客都是什么样的人呢？房客最为重视的条件又是什么呢？

我们就此采访了SPILYTUS的负责人。

房客基本是二三十岁的年轻人

——为什么要做“QUQURI”这个品牌呢？

这还要从敝公司法人代表的个人经历谈起。

公司刚成立时，他经常坐始发车上班，坐末班车回家，每天忙得不可开交，所以就有了 “住得离公司更近一些”的想法，并在当时公司所在的新宿附近找起了房子。但是，要么是房租超过10万日元的，要么是便宜但房龄超过30年的老房子，卫浴都没有干湿分离的，总之没有找到一个称心的住处。

他觉得“小点也行，但要住离公司近，便宜又清洁美观的房子！”这样的想法，催生出了 “QUQURI”这个品牌。

——房客的特点是？

男女比例大概是6:4，男性要稍微多些。工薪族占6成左右，学生3成左右，几乎都是二三十岁的年轻人。

——“QUQURI”不仅有年轻人，中年或老年人也有吗？

40岁以上的房客大概有1成左右，也有人是把这里当作第二寓所用的。

——房租大概是多少？

因地段而异，一般是5万到8万日元。比如惠比寿这种地方的房子，肯定是要贵些的。

条件是“交通便利和房租合理”

——房客最重视的条件是什么？

大家异口同声地说最看重 “交通便利和房租合理”。现在有一部手机，就可以满足看电视、看书、看新闻、看电影等需求，正因为如此方便，所以比起房间大小，越来越多的人更加重视的是便利性。

——有入住多年的老房客了吗？

有的。一位住了4年的房客说：“本来我的家当就不多，我也无所谓一定要很宽敞，所以就定了这里。”“虽然有时候隔壁的噪音有点儿吵，也没有阳台，不过总的来说，如果满分5分的话，我给4.5分。”另有一位住了3年的房客评价说：“第一次进来，确实被这么小的房间给吓到了。但我平时很忙，回来也就是睡个觉而已，这么想开了的话，也就不成问题了。”

——那么在防噪音上有什么对策吗？

我们使用了玻璃棉的隔音、隔热材料以及双层石膏板建材等。此外，除了木结构的房子，我们还在建造钢筋混凝土结构的“QUQURI”公寓。

“附近的便利店就是我的冰箱”

——“3叠蜗居”说实话对于房地产公司来说有好处吗？

如果房间面积大，厨房、卫浴、收纳等设计就有更多的发挥余地，而“QUQURI”的房子，大小和房型都是定好了的，所以可以很快定下设计计划，这是优势。

——“断舍离”和“极简主义者”的观念，与“3叠蜗居”的人气是否有一定关系？

确实有房客以“想要断舍离”“想当极简主义者”为理由，选择入住“QUQURI”。

——会经常听房客说“家里不放电视机”吗？

我感觉大多数人都没买电视机。有人在手机上看电视，有人基本就不看电视，总之是因人而异吧。

——房客具有代表性的意见和感想可以介绍一下吗？

有一位房客是极简主义者，他房间里没有冰箱。但让人印象深刻的是，他曾说：“附近的便利店就是自己的冰箱。”此外，住在“QUQURI”可以节约上下班的时间，因此有人开始晨跑。一位房客跟我说“住进这里后，瘦了15kg”，让我好吃惊。

——“3叠蜗居”的人气还会持续下去吗？

托大家的福，现在每天都有人来咨询租房，只可惜现在全部客满，无法满足客户需求。不少人都在排队等退房，所以我认为人气还是会持续下去的。

在“3叠蜗居”住了2年的房客

编辑部此次不仅采访了“QUQURI”的负责人，还采访了一位房客。

这位关西出身的房客，因跳槽来到东京，现在一家专门举办访日游客招揽活动的公司上班。他自己也喜欢旅行，据说至今足迹已经遍布35个国家。在“QUQURI”已经住了两年。

——决定租住这里的原因是什么？

我选房的条件是，可以没有浴缸，但卫浴要干湿分离，房间可以小，但要有跃层小阁楼，这是因为想把厨房和卧室空间分开的关系。“QUQURI”的房间完全符合我的条件，而且还是新建的，所以我当场就拍板租了下来。

——这个房子给你的第一印象是什么？

我当时就觉得“真的好窄！”。

——住的这里后发现有哪些优点和缺点？

优点：因为房间窄小，所以不仅不会想着去添置东西，而且如果开动脑筋，还能创造出一个“温馨的小窝”。

缺点：我超喜欢耐克鞋，所以如果鞋柜再大点就更好了。

——平时怎么做饭、洗衣服和打扫卫生呢？

厨房空间真的非常小，不过房间里有餐桌，可以有效利用起来。另外，我还把A4文件盒拿来装手持吸尘器等清扫工具。



被采访者入住的房间

有没有想过真心希望住得更宽敞一些？

——在家里的时候，都是怎么过的？

在餐桌上学习、看书、吃饭。小阁楼只有睡觉的时候才上去。

——屋里有电视机吗？

没有。我想好好地利用空间和自己的时间，所以也不打算买。

——有没有想过真心希望住得更宽敞一些？

以前我也住过一室一厅的房子。但总会觉得有各种不便，比如“东西越来越多”“有些空间完全浪费掉了”“冬天房间总是暖和不起来”等。自从住了“QUQURI”的房子后，我目前还没想过要换个大点的住。

——如果没有什么特别的事情，打算今后一直住下去吗？

当然！不仅房间全部满足我的条件，墙壁和地板都统一成白色，可以百搭各色家具。我很开心能住在这种有设计感的房子里。

——最后，请向那些想租住“3叠蜗居”的人说一两句。

虽然房间很窄，但我觉得只要动脑筋下工夫，就一定能把它变成有自己色彩的空间。如果有人希望过极简又精致的生活，那我强烈推荐这里！



受访者实际居住的房间

这位受访者的房间确实东西很少很清爽。

从“极简主义者”那里也能看出，不执著于物的价值观，已经被越来越多的人所接受，这或许就是“3叠蜗居”人气高居不下的秘密吧。

这种选房子的思路或许在以年轻人为主的群体里还将持续下去。

图片提供：SPYLITUS

（FNN Prime Online 2月11日刊载。原文日文）

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