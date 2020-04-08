安倍晋三宣布紧急状态 史上首次 医疗面临崩溃危机

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日本首相安倍于4月6日在首相官邸回答记者采访时，谈及了有关发布紧急状态宣言问题。

为防止飞沫感染，请允许我在确保安全距离的情况下，摘下口罩来跟大家说明情况。

刚才，我与党的干部进行了交谈。考虑到新冠病毒疫情对日本经济带来的巨大影响，我们决定实施一项前所未有规模的经济措施，其规模达到108万亿日元，相当于GDP的20％。

对于许多面临困难的家庭以及中小型企业，我们将提供超过6万亿日元的现金补助。

而且，我们必须牢守雇用。除了向民间金融机构扩大提供无息融资外，我们考虑以史无前例的26万亿日元规模，实施纳税和社会保险费的缓征，以利于企业的业务得以维续，并确保员工的就业。

此外，稍早我还征求了咨询委员会主席尾身的意见。尾身认为，目前，以东京、大阪等城市地区为中心，感染人数正在迅速增加；医疗一线已经进入了危机状态。鉴于这种情况，政府应做好发布紧急状态宣言的准备。

发布紧急状态宣言的对象地区为7个都府县，它们是东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库和福冈，期限大约一个月。为了让人与人接触而导致的感染风险下降到最低程度，我希望国民能够更多地配合政府的工作，同时也将进一步完善为患者提供医疗的体系。

紧急状态宣言就是基于这样的考虑而决定发布的。

容我再次明确强调一下，在日本，即便发布紧急状态宣言，也不会像国外那样封锁城市，有关专家也都一致表示没有这样做的必要。

届时，火车等公共交通不会切断，超级市场也照常营业，在尽可能在最小范围内维持经济和社会活动的情况下，避免“三密”——密闭、密集、密切情况的出现，以此防止感染的扩大。迄今日本的这种做法不会改变，而且还希望国民能够做得更好、更彻底。

因此，我想请发布紧急状态宣言对象地区的人们能够冷静应对。而为了防止感染的爆炸性增加，离不开全体国民的充分合作。

在自我节制外出上尽力予以全面配合的同时，还有必要恳请各行各业及其员工，为确保社会机能，将生产工作维续下去。

我们将基于这种考虑展开调整，对基本对应方针进行改定。

当然，我们会在听取咨询委员会专家的意见后，或于明天（7日）发不紧急状态宣言。

在最后发布的环节，我将举行记者会，向大家做出详细的解释，并就有关希望国民给予怎样的合作问题进行说明。

（FNN Prime Online4月6日刊载，日文原文）

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