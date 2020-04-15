【独家】疫情下东京医疗的严酷现状：“阳性”也得出院，步行回家

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目前在日本，担忧医疗崩溃之声不绝于耳，有一位男性接受新型冠状病毒检测后呈现阳性，却在4月10日出院了。

这位接受FNN采访的患者叫渡边一诚，40岁。他说：“未曾想过自己会验出新型冠状病毒阳性。接着是接受隔离的住院生活。超过39度的高烧持续不退，甚至曾经烧到40.3度左右。”

住在东京的渡边先生经过2周的住院治疗后， 4月10日出院了。

但最后的检验结果怎样呢？

（何时进行的检测？）渡边回答说：“前天早上接受了最后一次检测，完完全全仍是阳性。”

即便如此，也还是让他出院了。

渡边先生说：“医师直接来向我解释说，因为我的身体体质实际上很不错，所以保健所认为我可以居家隔离。我自己感到还是待在医院绝对安全，所以觉得应该留在医院，但医生说，‘我想您应该知道，现在病床不足’。听了这话，我产生了自己有责任必须让出病床的想法，所以想，那就出院吧……”

就这样，决定出院回家了。

实际上，由于担心医疗崩溃，日本厚生劳动省做出的防疫原则是，除了老年人外的轻症患者，即使检测呈现阳性，也要求在各自的住处或自家进行隔离治疗。

（是否感到不安？）渡边先生说：“对于政府的这个制度，我感到心情非常复杂。我自己因为没有出现症状，所以待在家里基本就没事了，只要别出门就好。但象我这样的轻症患者中，还是会有人做些不该做的事，本应居家隔离，却外出生事。例如爱知县就已经发生了类似事件。这个行政制度，就给我这样的感觉。”（出院后走回家的吗？） “我走回去的。”

接下来渡边先生要面对的，是病毒检测呈阳性状态下，进行2周的居家隔离。

（医院是否有针对出门的说明？）渡边先生说：“不能出门，出院回家但不能外出。”（医院方面是否确认过饮食如何解决的问题？）“完全没有”（还是有些人会外出的吧？）“我觉得有人会出门， 100%有人会跑出去。”

渡边先生预定在2周后，再次到保健所接受PCR病毒检测。

（FNN PRIME online 4月10日刊载。日文原文）

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