“线上酒局”，好处多多！既能愉快畅饮，避免“中招”，还为餐饮店带来一线生机

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新冠肺炎疫情下，餐饮行业哀鸿遍野

自从紧急状态宣言发布后，越来越多的人开始减少与亲朋好友的聚餐和酒局。与此同时，既可避免感染，又能开怀畅饮的新玩法也应运而生。

用高温迅速将表面煎出焦化层，五分熟的牛排出锅、装盘，一气呵成在福冈市中央区法式酒馆“Robert et Louise”掌厨的，是老板原田协典。

受疫情扩大影响，酒馆变得门可罗雀，营业流水每况愈下。

原田协典老板：

具体来说，至少降了40%，三月份可能只有往常的一半左右吧。即便关门休息，该出的成本还是要出，长此以往，像我们这样做小买卖的......虽然也注册了公司，但以我们没有资本可以长久支撑下去。

形势所迫，原田只能做出暂且歇业的决定。

当天原田做的是外卖专用的菜品，名曰“酒局套餐”。

他说，接外卖单，除了正月的“年节菜套餐”之外，这还是头一次。

五颜六色的菜品有7种，再加上主菜牛排。这些菜凉了也一样好吃，用来下酒非常合适。

客人：

看着不错

提前预定好外卖的回头客陆续来店里“提货”。其中有一个客人叫山内亚纪子。实际上，这个“酒局套餐”的主意最早是她提出来的。她怎么会想到的呢？

山内亚纪子：

我想搞一个酒局，各自在家连线喝酒，搞出聚在这里用餐的感觉来。

如今，社交媒体上，在线酒局成了热门话题。通过手机、电脑连线喝酒到底是怎样的感觉呢？我们到山内家里去探了个究竟。

因“疫情冲击”而受关注 还有天大的好处

山内亚纪子：

来了来了！人都齐了

时间是晚上8点。从平板电脑的画面上，我们看到了自提了同款“酒局套餐”回家的老主顾们。

参加者：

等等，酒都倒了吗？满上，满上。现在我们只能自己给自己斟酒啦。

参加者：

来，干一个。干杯！

连线用的是视频通话app。房间里虽然只有山内一人，但她很快就跟荧屏另一头的酒友们喝得热火朝天了。

参加者：

接下来吃啥？法式咸派？

参加者：

法式咸派吧

参加者：

菠菜？

参加者：

老板说是菠菜炒培根。

参加者：

我要不还是拿去热一热吧

参加者：

去吧

参加者：

那等我一下啊

在线酒局最大的好处就是可以减少与他人的物理性接触。说是其他好处也不少，比如都是在自己家里喝，所以中途可以跑去干点别的事，也不用担心赶不上末班电车。

而且这次大家买的是同一个套餐，那种围坐在一起聚餐的临场感更是让大家满意。

参加者：

我觉得大家吃一样的菜，感觉超好。

参加者：

让我觉得自己正在见证时代的变化。这种变化挺有意思的。

山内亚纪子：

之前虽然也在家喝酒，但那样的话餐馆就没得赚了，所以我就想把钱花在店里，把东西带回来在家里喝。否则，疫情结束时如果餐厅倒闭了，那就太郁闷了。

从开喝算起，大概持续了一个半小时，大家约好下次的时间后，这一天的在线酒局就算到尾声了。最后只需要退出app即可。

山内亚纪子：

>下一步就是希望常在去同一家馆子的顾客能在线联系起来，比如在吧台碰巧邻座的人喝着喝着就喝成了朋友......这样情况多多益善。

因为疫情冲击而迅速走红的在线酒局，似乎也为陷入经营困境的餐饮店，带来了一线生机。

（西日本电视台）

（FNN PRIME online 4月13日刊载。日本原文）

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