【独家】阳性患者不得已出院，收到保健所贺信……

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编剧兼演员宫藤官九郎(49岁)之前公开表示自己确诊感染了新冠肺炎并在住院治疗，近日又公布了已出院的消息。他说：“托大家的福，我已于上周二(4月7日)出院。让大家挂念了。”

现在他正在家中疗养，健康状况良好。

宫藤官九郎说：“我遵守医嘱待在家里，一步都没有出去。一直在看《笨蛋殿下》等志村健的节目。估计还要再休息一阵子。”

而另有一位名为渡边一诚(40岁)的男性患者，在住院两周回家后，收到保健所寄来的一封信。信件内容让他困惑不已。在FNN的采访中，渡边表达了内心的不安与愤怒，他说：“我感到政府大概不打算早日结束疫情。”

渡边一诚在东京都内经营一间IT公司，之前因为感染新冠肺炎而住院，并于 2周后的10日出院。

但是……

渡边告诉记者：“我的喉咙还是不舒服，也有咳嗽和轻微的头痛，目前还不能断言已经痊愈了。”

而且，渡边一诚出院前做的PCR检查还是阳性，尽管如此，因为症状比较轻微，保健所劝他回家隔离，所以，渡边现在处于居家疗养之中。

出院后，渡边一诚收到一封从保健所寄来的信。上面写着：“恭喜你出院了。但是现在，你还有可能传染给别人，因此出院后的生活要以不外出为前提。”

渡边一诚愤愤地说：“因为不能去超市，所以我全部都靠Uber Eats或出前馆(日本餐饮外送公司名称)过活。保健所的做法实在是令人瞠目结舌。徒具形式的事情，还是不做为好。写上一句‘绝对不要出门’就够了。”

那封信里写满了出院后的注意事项，比如“请尽量不要使用社福设施或是公共交通工具，还是待在家里吧。”等等。但渡边说，这种模棱两可的文字表达，让他感到非常不安。“这也太模糊不清了吧。我不知道哪里会附着有病毒，那么就戴上口罩和手套，再把全身的衣服都换了。这样应该可以认为是百分之百不会露出病毒了吧，但是如果不清楚明确地指示的话，我大概一两个月或更长时间都不打算见人了。”

（FNN PRIME online 4月13日刊载。日文原文）

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