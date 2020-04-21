若无防疫对策 日本新冠肺炎死者恐“超40万”

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日本厚生劳动省群聚感染对策小组就新型冠状病毒，发表了最新估算。其结果显示，本次疫情若完全不采取减少人际接触等防疫对策，那么恐将导致日本全国约85万人重病，其中约半数死亡。

群聚感染对策小组的成员，北海道大学教授西浦博说：“我们的期望和大家一样，都是希望全体民众能切实改变自身行动，尽快阻止疫情的扩大。应该尽量避免人与人之间2米以内、30分钟以上接触这类情况发生。”

该估算显示，如果日本国内完全不采取疫情对策，那么需要进行呼吸管理的患者，至少在15岁到64岁人群中会有201000人，65岁以上人群则高达652000人，合计85万人将成为重症患者；而且，其中的49%，也就是大约40万人恐会死亡。

此外，西浦博教授还明确了所谓“接触”的含义，表示除人与人之间两三次的对话外，身体接触，或是一起使用某个东西都算是接触。他特别提请民众需要注意的，是2米以内、30分钟以上的接触，这会大大提升感染风险。

（FNN PRIME online 4月15日刊载。日文原文）

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