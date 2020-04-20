用烈酒调制消毒液？酒厂意外接到大订单

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随着新冠肺炎疫情的扩大，日本政府特例批准使用高浓度烈酒代替消毒，此举让各家酒商接到了大量的订单。

山梨县大月市的日本酒生产商“笹一酒造”公司预定从4月21日开始销售酒精浓度达77%的消毒用商品。

社长天野怜说：“订单之多，超乎想像、每天都从日本各地接到数千件联络。不只是医疗机构，连一般民众都打电话来询问。我希望这次能跨领域对社会有所贡献。”

日本厚生劳动省在4月10日通知全国各医疗机构，为因应消毒液的不足，在不得已的情况之下可以使用酒精浓度高的烈酒代替消毒液。

可代替消毒液的是不含甲醇，酒精浓度介于70%到83%之间的酒类。

三得利集团旗下的Suntory Spirits公司预定在4月下旬开始给医疗机构提供一部分由大阪工厂蒸馏制造的酒精。另外，宝酒造公司也即将对外提供消毒液的原料，酒精浓度95%的“特定发酵酒精”。

（FNN PRIME online 4月16日刊载。日文原文）

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