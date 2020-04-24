【独家】医疗物资捉襟见肘，防护服、护目镜严重不足

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截止到4月21日，神奈川县横须贺市立市民医院共接收了9名新冠感染患者住院。现在，这个最多只能收纳15名确诊感染病患的医院，面临着严重的医疗物资短缺。

一名医务人员穿着类似防护服的透明长袍，但后背带有白色的扣子。仔细看一下你会发现，他实际上是将市面上出售的雨衣前后反过来穿在身上，用来代替防护服。医院的事务部长惣田解释说：“正规的防护服已经不够用了，所以有时会用塑料雨衣这样的东西来救急。”

因为这些都是应急的替代品，所以本来应该保护的脚部都无法防护到。

另外，女护士穿的透明围裙，也是用商店里买来的垃圾袋自己加工后做成的。

惣田说：“如果不跟患者直接接触的话，这种围裙勉强可以用来应急。虽说是防护围裙，但实际上都是用垃圾袋改造的。”

另外，防止病毒从眼部侵入所必需的护目镜也严重不足。目前只能按照日本厚生劳働省的指示，将用过的护目镜在彻底清洗消毒后重复使用。

横须贺市立市民医院深陷医疗资源不足的危机，其原因之一是2月时接收了钻石公主号邮轮上的感染病患，3月开始还收治了其他地方的确诊患者。

令人忧虑的还不只是医疗物资短缺的问题。

惣田告诉记者说：“神奈川县的医疗机构，在对应新冠肺炎患者的治疗上，从钻石公主号邮轮那时候就开始，所以要比首都圈以外的地区长一个多月时间。现在感染患者的应对工作趋于长期化，而且无法预测何时会结束，这都给我们带来很大的压力。”

由此可见，在抗“疫”最前线的医院里，医护人员也都处在高度应激状态中。

为了尽可能地减少感染人数，我们每个人都应该自觉做好防护，这也是我们对医护人员的力所能及的一种帮助吧。

（FNN PRIME online 4月21日刊载。日文原文）

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