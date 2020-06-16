预防疫情二次爆发......首相亲言 期待“安倍APP”

Newsfrom Japan

在公布全面解除紧急状态宣言的记者会上，忽然，日本首相安倍提到了预防疫情二次爆发的杀手锏。

安倍首相：“那就是引入APP，确认相互间的接触情况。我国争取在下个月中旬推出完全不获取个人信息、能让人放心使用的APP。”

为防止疫情扩大，将推广使用“接触确认APP”——首相安倍公开表明了这一对策。

于是乎，网络上迅速出现了“安倍APP”一词。

那么，这个“安倍APP”将如何防止感染呢？

从步骤来看，首先是下载APP。这样，使用该APP的用户直接，如果出现在1m以内近距离接触15分钟以上的情况，此次接触就会被记录在案。

该通讯手段，利用的是近距离无线通讯工具“蓝牙”。 据悉因为是以匿名方式记录，真名不会被公开。

接下来，如果APP用户被确诊，其信息将会被上传到保健所系统中。

之后是确诊患者通过APP报告确诊。并且该信息会通知给与此位确诊患者有过接触记录的其他APP用户。

此款APP可以很容易地确认自己一天中在哪里与谁接触过，或是否与确诊患者接触过，因而有望起到让用户自发防止感染和寻求治疗的效果。

不过，也有人担心个人信息泄露问题。

IT政策大臣竹本称：“我们在开发推进过程中会重点考虑保护个人信息绝不泄露的问题。这是政府的保证，大家可以放心使用。”

在使用APP时，政府表示不会获取个人的电话号码和位置信息。

另一方面，国外也有特意公开个人行动轨迹的APP。

韩国民营企业开发的一款APP就会告知确诊患者以前待过的地方。

通过公布地方政府已公开的确诊患者行动轨迹，来帮助防控疫情。

而在新加坡，使用同类APP需要填写电话号码，或许是因为担心个人隐私问题，该APP的下载人数只占新加坡人口的25%。

“安倍APP”虽然会注意保护个人信息，但真的能受到日本人的欢迎吗？

我们在街头采访中听到了这样的声音：“因为涉及到个人信息问题，如果这一点能解决的话那还好吧。”“我怕会变成'监视社会'，不知道会怎样，就没有其他别的方法了吗？”

据说这类APP“如果使用人口达不到6成以上的话，就没有效果”。

日本政府的方针是呼吁国民积极注册和使用APP，目前正在研发之中，并争取于6月中旬推出。

（FNN Prime Online5月26日刊载。点击查看日文原文）

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