紧急状态全面解除，企业摸索“新的工作方式”，夜晚的商业街亦出现变化

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日本紧急状态宣言全面解除后，在继续提防疫情的同时，开始了重启经济活动的新型工作方式。

紧急状态宣言全面解除后的翌日（26日）早晨，东京市内车站可以看到许多戴着口罩上班的民众。

他们中间有人说“基本上是从今天开始去公司上班，会渐渐恢复正常。心里还是会有一些不安”“通勤是从昨天开始的。上礼拜是每隔1天到公司上班，电车和上礼拜相比有些拥挤了”。

但是，位于东京都大田区的理光（Ricoh）总公司办公室里却没什么人。这家精密机器制造商，在紧急状态宣言解除后，也仍将到公司上班的人数比例上限设为5成，商谈等仍积极使用线上会议进行。

理光社长山下良则表示：“只要每个人工作时都能自问，为什么这个工作大家要聚在一起又为什么要开会这类问题，并试图找出答案，那么公司就能发生相当大的变化。”

另外，东芝也是原则上继续让员工在家工作。日立制作所也会将这样的措施延续至7月底，并努力在2021年4月让远程办公人数达到5成。

紧急状态宣言解除之后，26日0时，东京都政府也放宽了对商家的营业限制。

26日晚的新桥，由于餐饮店已经可以营业至晚上10点，街道变得明亮了不少，不过车站前的往来行人似乎并未增加多少。

解除紧急状态后，终于能在店里喝酒的民众反应如何呢？

顾客： “（好喝吗？）好喝啊。上班族的乐趣，也只有这个了。”

居酒屋“长崎街道”店长松井康子：“我想着在座位之间设置隔板，并让客人彼此之间坐得远一些。一开始都没客人来，我想干脆关门好了，后来渐渐有常客进来捧场，真的很感谢他们。”

但是也有一些店家仍不知何时能开始营业。

酒吧Nanae老板娘唐泽菜菜江：“本来一个月销售额大约1亿日圆的，现在变成了零，但是固定支出成本还是得付，真的很艰难。”

这间位于银座的酒吧从4月2日便开始歇业，目前正在进行准备，希望能于6月内重新开始营业。

而且，老板娘还将采取彻底的防疫对策，重新开业后，会让客人彼此之间间隔一个桌子就座，也会要求量体温、填写检查记录表，唱卡拉OK时也必须戴上口罩。

俱乐部Nanae老板娘唐泽菜菜江 “其它地区许多酒吧都已经像往常一样重新营业了，我希望银座也能以自己的方式严守有关规定，注意提防感染，重新开始营业。”

（FNN PRIME online 5月27日刊载。日文原文）

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