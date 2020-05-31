健身房、卡拉OK的营业限制放宽　各类活动也阶段性恢复

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东京都政府决定放宽新冠疫情而实施的营业限制，将健身房和卡拉OK分别列入第2阶段和第3阶段的放宽对象中。

东京政府此前提出了在紧急状态宣言解除后，逐步放宽营业限制的“路径图”，分3阶段推进。健身房和卡拉OK因有发生群聚感染的前例及风险，此前未被列入放宽限制的对象之内，此次经过改订，得以实现上述阶段性重启。

目前仍处于第1阶段，而到了第2阶段，除了生活必需品以外的商业设施、剧场、电影院等皆可开始营业，健身房也在其中。

以东京市府的方针，最早或可在30日就进入第2阶段，但健身房仍需进行协调，如果感染预防措施不符合要求，有可能会延期开放。

之后，将视确诊人数的增减情况，挑选适当时机前进至第3阶段，诸如卡拉OK及不提供接待服务的酒吧等，将准许开始营业。

另一方面，关于各类活动的举办，在现行的第1阶段以及今后的第2阶段中，室内活动参加人数限制在100人以下，且为最大收容人数的一半以下；室外活动参加人数限制在200人以下。进入到第3阶段后，室内活动参加人数在1000人以下，且为最大收容人数的一半以下，室外活动参加人数在1000人以下，将逐步扩大活动规模。

（FNN PRIME online 5月27日刊載。日文原文）

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