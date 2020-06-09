京阿尼纵火案 治疗嫌疑犯 “只为日后查明真相” 身体9成烧伤

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2019年7月，犯罪嫌疑人青叶真司（42岁）因涉嫌在京都动画第一工作室纵火并致36人死亡，于27日早晨被警方逮捕。此前他在医院接受了烧伤治疗。

嫌犯青叶真司身体9成烧伤，一时陷入重症状态。案发两天后，为了接受更好的治疗，转院到大阪府近畿大学医院，接受了大约为期4个月的皮肤移植等治疗。

负责救治的医疗队主治医师等人首次接受了FNN的采访，表示：“我们救治嫌疑人，是为了日后能够查明真相。”就当时的心境，他描述道：“我们当时觉得必须把他救过来，查明真相，为受害者及其家属讨回公道。”

医生还表示：“让患者恢复状态是医院的责任，医院应当尽职尽责展开救治。”“我们希望警方能为被无辜的受害者及遇难者家属讨回公道。”

（FNN Prime Online 5月27日刊载。日文原文）

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