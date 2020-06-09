侦查审讯进展如何？ “京阿尼”纵火杀人案 犯罪嫌疑人青叶的现状

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因涉嫌京都动画纵火杀害36人，嫌疑人青叶真司（42岁）于5月27日被缉捕归案。

下面报道今后的侦查方向等最新信息。

嫌疑人青叶真司（42岁）于5月27日早晨，在医院被执行逮捕令，并移送到京都府伏见警察署，检察官前往警署，完成移交手续，侦查正以特例形式展开。

据悉嫌犯青叶在被逮捕时也很镇静，表示“没错”，承认了犯罪嫌疑。

今后对青叶的审讯等侦查工作将如何推进呢？

目前嫌犯青叶处于无法自己起身的状态，5月27日逮捕当天是在担架上办理的审讯和送检手续。下午，他被移送到有常驻医师且医疗条件良好的大阪拘留所。

京都府警方表示今后还会继续给予相应治疗，并视嫌疑人的身体情况进行审讯。

案发已经10个月了，至今嫌疑犯人依然没有表示反省和谢罪。

今后嫌疑犯还有可能接受精神鉴定，以确认其是否具有刑事责任能力，估计青叶在短期内不会出庭受审。

（FNN Prime Online 5月27日刊载。日文原文）

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