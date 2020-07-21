种族问题，日本的现状：三成的人有过受歧视的经历

Newsfrom Japan

5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市近郊发生了一起黑人男子被白人警察在拘捕时膝压脖子窒息身亡事件，由此引发了暴动并蔓延到纽约等地。

那么，种族问题在日本的现状如何？日本是怎样努力来消除这个问题的呢？请看我们的采访。

80年代的电影场景的真实再现

“情况和过去一样。黑人的生命被视为草芥。白宫根本没有采取任何措施的打算。”

日本时间6月1日，电影导演斯派克·李在CNN电视节目中如是说。

斯派克·李执导并主演的电影《为所应为（Do the Right Thing）》上映于1989年。电影描写了在纽约布鲁克林区发生的一起因种族歧视而引发的冲突，在演变为暴动后，赶来镇压的白人警察在逮捕一名黑人男子时暴力执法致使其窒息身亡。这简直和此次的事件如出一辙。

上世纪80年代和本世纪头十年期间，笔者曾两度旅居纽约，定点观测式地目睹了美国社会是如何对待种族歧视问题的。然而，无论是当时还是现在，针对有色人种的歧视和偏见在美国社会依然根深蒂固，特朗普政府上台后，这个问题甚至似有愈演愈烈之势。



路人拍摄的警察用膝盖压住黑人男子颈部的情形

致力于消除种族问题的初创企业

旅居日本的外国人大约有293万人（截至2019年12月末数据），2012年以后一直在持续增长。但据说其中大约30%都曾因为自己的外国人身份而遭遇过歧视性言论，25%求职受阻，40%租房遭拒。

另一方面，也有人在努力通过科技的力量来减少这些在日外国人受到的歧视和生活的艰辛。

“明尼阿波利斯的事件是一个非常悲哀的事件。如果人们的愤怒像此次暴动那样全面爆发，那就没办法讨论说理了。”

株式会社one visa（后文简称one visa）的董事长冈村阿尔贝特先生如是说。one visa是一家初创企业，主要为外国人提供可以帮助他们便捷完成签证申请手续的服务。



one visa董事长冈村阿尔贝特生于秘鲁，长于大阪

冈村生于秘鲁，6岁时随家人移居大阪，现在在东京生活。

他说：“我认为日本吸收了许多其他国家的文化。日本的外籍人士越来越多，他们也在不断创造新的日本文化，想必这种动向今后还会继续加速。我相信，日本的种族问题只要在不断的探讨和实践中坚定和外籍人士和谐共生的想法，那就会朝着好的方向发展。”

外国人，新冠疫情中的信息弱势群体

冈村表示，“我希望建立一个所有人都可以在喜欢的地方生活的社会”。

为了实现这一理念，one visa一直在为各家企业的人事部门提供可以自动生成签证申请材料的云服务。同时，他们计划在今年秋季推出一项新的服务，可以在紧急咨询窗口查询外国人是否在工作单位遭受过歧视等不公待遇。

此外，在新冠疫情期间，虽然政府出台了援助措施，但由于日语语言障碍，许多外国人表示“无法获得信息，感到很困惑”。鉴于这样的呼声，one visa推出了“#从日本开始消除国界”项目，具体业务是将相关信息翻译整理成通俗易懂的多种语言，然后统一发布。此次主要是和新冠疫情有关的信息，比如如何申请补助金、远程看病的方法等，今后还会以多语种形式发布各地的相关信息。



one visa推出了可以查询外国人是否遭受了歧视等不公待遇的服务

冈村表示，“我们希望建立一种机制，让生活在日本的外籍人士可以顺利定居，和当地居民和谐共生。如果大家开始说住在附近的是什么什么先生（女士），而不是说住的是什么什么人，那么情况肯定会发生巨大的变化”。

在就业方面对外国人的歧视和偏见

“‘种族’是一个相当含糊的概念，即便是被称为种族熔炉的美国和日本，问题的性质似乎也是一样的。”

EDAS理事长田村拓先生如是说。EDAS长期致力于帮助来日工作的外国人融入企业和当地社会。



EDAS理事长田村拓

来日本的外国人在找工作的时候往往会遭遇各种歧视和偏见。

法务省的调查显示，每四个外国人中就有一个人“曾因为外国人身份而应聘被拒”，大约20%的外国人“和日本人从事相同的工作，工资却比日本人低”，超过10%的外国人“劳动条件比日本人差”。

EDAS提出的理念是“让大家比初来乍到时更加喜欢日本”。2016年成立以来，EDAS迎来了众多企业经营者和日语教育研究人员成为会员，为外国人提供了一个温馨的社区家园。

田村表示，“我们长期举办外国留学生的就业支援讲座和外国人政策学习会。同时，还会举办讨论会，让外国人和日本人共聚一堂，一起畅谈身在日本的外国人都曾有的种种经历”。



EDAS努力促进外国人融入日本企业

在防控新冠病毒感染方面，日本政府发布的信息自然是以日语为主，因此EDAS还在积极开展为外国人提供其母语信息的工作。

后新冠时代要接纳异己共同进步

田村表示，“受到新冠疫情的影响，在接纳外国人方面必须大幅转变思维”。

“今后，让外国人选择经济实力趋于下滑的日本将会具有更加重要的意义。积极推进接纳外国人，那么我们身边就会存在‘异己’，但如果能够克服对外国人和种族的偏见，包容‘异己’，那么就能培养起日本的国际化视野，并再次进军海外。”

冈村继续说道：“我觉得现在很多人都不太了解旅居日本的外籍人士的实际状况。犯罪率高、领取生活保障金、破坏日本文化等印象先入为主。重要的是，外国人在日本生活并不是因为政府做出了接收他们的决策，而是我们也需要他们。我相信，只要有和外籍人士一同推动这个国家向前发展的心愿，种族问题在日本就不会演变为大问题。”

自建国以来，美国虽然一直在努力克服种族歧视问题，却始终深受其苦。而在日本，时至今日也依然残留着因为种族、国籍和宗教差异而产生的歧视和偏见。

后新冠时代，或许会是我们理解这种差异，并运用科技的力量去克服这个问题的时代。

撰文：富士电视台 时事评论员铃木款

（FNN prime online 6月5日刊载。原文日文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]