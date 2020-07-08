日本加入实用化“先锋之争” 疫苗开发“加速并行方案”

Newsfrom Japan

厚生劳动省于本周公布了关于新冠病毒国产疫苗的“加速并行方案”。

方案提出由政府积极出资对基础研究到生产制造的各个环节加以支持，力争尽早让疫苗投入实际使用。

这意味着日本将加快研发步伐。

放眼全球，为实现疫苗的实用化，以美中为代表的许多国家展开了激烈的研发竞争。

美国采取的作战行动叫做“曲率极速行动（Operation Warp Speed）”。

投入大约1.7万亿日元用作疫苗和治疗药物的开发预算，建立了确保制药公司可以迅速投入生产的体制。

美国总统特朗普曾在5月向媒体表示“有信心在年内开发出疫苗”。同时，美国政府宣布正在协助英国制药巨头和牛津大学开发疫苗，并且已经预定了3亿支预计于2020年9月推出的疫苗。

中国有关方面也表示本国的研发速度之快，足以令人惊叹，并不落后于美国。

一家正在开发疫苗的中国国有企业透露，预计最早可在年末完成临床试验并投入市场。

为什么各国都在加紧研制疫苗？

深谙疫苗研发问题的昭和大学教授二木芳人解释称，“即使开发出了疫苗，要分配给全世界的人都能用上，还需要花费大量时间。所以各个国家都在努力开发本国疫苗，以便第一时间保护本国国民的生命安全”。

现在日本国内主要有以下几个团队在开发疫苗。

“国立传染病研究所和盐野义制药”

“东京大学医科学研究所和第一三共”

“大阪大学和AnGes”

“KMbiologics和东京大学医科学研究所”

“IDpharma”

位于茨城县筑波市的生物技术创新企业“IDpharma”隶属于Irom Group ，此次该企业旗下的研究所将医疗用无害病毒技术用于研发疫苗，引发了广泛关注。

这家研究所于今年2月着手开发疫苗。

“IDpharma”的专家草野好司博士表示，“在目前这种情况下，我认为应该越快越好，所以作为目标而言，我们正努力争取在9、10月以后提前进入临床试验阶段”。

进入研究所内部，我们看到了保存在零下150度低温环境下的候选疫苗，这款疫苗尚处于研发阶段。

草野博士说，“如果在常温下保存，病毒载体疫苗会逐渐失去活性，所以在零下150度条件下保持活性很重要”。

据说他们利用新冠病毒的基因制造出了试验用疫苗。

要通过接种疫苗获得免疫，可以将降低了毒性的病毒注入体内，让身体发生反应，产生抗体——这种方法广为人知。

而此次的试验用疫苗有所不同，它的原理是通过将新冠病毒的部分基因植入医疗用无害病毒内部，病毒增殖后引发大量免疫反应，进而产生抗体。

据说由于这种方法并不直接使用病毒，所以可以避免研发人员遭到感染的问题。

此外，他们还在研究非注射式接种方法。

草野博士表示，“也可以采用经由鼻腔注入，也就是经鼻接种的方法”。

那是“经鼻式疫苗”，就像点鼻药一样将液体喷在鼻腔内，而不是注射。

据说两三年后才能投入实际使用，那么为什么要开发经鼻式疫苗呢？

草野博士解释称，“相较于注射接种，就算是像在一些发展中国家那样，即医疗设施不一定很完善的情况下，也很容易实施经鼻接种。我们将切实推进研发工作，力争帮助全世界遏制和消灭新冠病毒”。

（FNNprime online 6月5日刊载。）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]