学校新常态：禁止穿校服，禁止结伴上厕所......

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这次我们采访了疫情下悄然发生着改变的教育第一线。

学校复课，供餐恢复

校长亲自迎接来上学的小朋友，但是和小朋友们不再互相击掌，而是改成碰胳膊。

水户市立下大野小学 海野隆 校长：

受新冠疫情影响，我不再跟学生们击掌打招呼了，而是改成了互碰胳膊肘。

茨城县从6月8日起将县内的警戒等级下调至最低的1级。县内的学校随之恢复全天上课。

广岛市小学恢复了学校午餐的供应，小朋友们自行组织分发午餐，只不过整个用餐过程中禁止聊天。原本热闹的午餐时间，现在变成了闷头吃饭的沉默时刻。

在这场与看不见的敌人的战斗中，教育第一线积极采取了各种抗疫措施。

不用穿校服去学校了，却为穿什么而发愁

住在山梨县甲府市的高二学生池田杏梨为穿什么衣服去学校而发愁。



高二学生 池田杏梨：

我觉得这种衣服可能不行吧。黄色这件大概勉强可以吧。

校方出于卫生考虑，要求学生上学时穿便装而非校服。

池田杏梨上的高中也是有校服的，但根据抗疫对策里的一些规定，她现在得穿私服或学校指定的运动服等，以便每天都能清洗，保持卫生。

6月8日早上的天气预报显示甲府市即将进入最高温超30度的“盛夏日”，于是池田杏梨选了件看起来清爽些的白衬衣。

学校抗疫对策组合拳出击

池田杏梨的学校是私立山梨学院高中，老师联系家长称，考虑到病毒有可能附着于衣物，所以从5月分散上学开始，要避免穿着学校的制服（因为制服无法经常清洗）。于是学生纷纷改穿便服来上学了。

安宅晃树主播：

现在上的是数学课，大家都穿个人的便服，看着更像大学上课的情景，而不是高中。

响应“三密对策”要求，教室窗户全部打开。

池田杏梨正在听课，她在衬衫外又披了件上衣。

对于穿便服上学，学生们的反应是......

男同学：

平时看不到朋友穿便服是什么样的，觉得挺新鲜的。



山梨学院高中副校长 吉田正：

尤其女同学希望把自己打扮得漂漂亮亮的，不少同学很是乐在其中，我觉得这也是一种新的生活方式吧。

学校还有其他抗疫对策。比如，还禁止了同学结伴去厕所。

安宅晃树主播：

有人抱怨说：“为了避免厕所拥挤，得自己一个人去。”

高二学生 萩原和樱：

我想跟同学一起聊着天去厕所，所以最不满意的就是一个人太无聊了。

高二学生 池田杏梨：

心里是没有社交距离的，没关系，我们的心还是紧密地连在一起的！



这所高中的“便服上学”实施到6月12日。

从6月15日起换成夏季制服保罗衫。

（选自《Live News it!》6月8日播出内容）

（FNN Prime Online 6月8日刊载。日文原文）

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