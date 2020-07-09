东京市中心的“美食地标”，名店云集的“虎门横丁”

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千呼万唤始出来

虎门Hills二期大厦“虎门Hills Business Tower”，受新冠疫情影响，在迟到两个月后，终于于6月11日正式开张了。



虎门Hills Business Tower

在东京市中心地段虎门新建成的商务大厦“Business Tower”，地下有地铁线日比谷线的新站“虎门Hills站”和银座线的“虎门站”，此外还有“东京BRT”公交汽车，可在短时间内往来于奥运设施众多的临海地区和市中心，并设有机场大巴总站。

虽然现在正在研究精简举办东京奥运会、残奥会，但大家还是很期待奥运盛况，而且这里将来也是公交和地铁的换乘枢纽，人流巨大。



东京BRT公交总站



虎门Hills前的奥运路“新虎通”街景......店铺，作为特例在人行道上营业

东京名店荟萃

即将成为一大交通枢纽的Business Tower，三楼设有美食广场，名为“虎门横丁”（小路小巷之意——译注），汇集了26家闻名东京的餐饮店。

我们拍了几家餐馆的招牌美食，一起来看看吧。

筑地金章鱼

“筑地银章鱼”新开的新感觉花式 章鱼丸子店。平时常备两三个种类，让你尽享异国美味。



泰国曼谷风味绿咖喱 580日元（不含税）



瑞士采尔马特风味奶酪酱&生火腿 580日元（不含税）

“酒食堂 虎门蒸馏所”

在这家居酒屋，你可以品尝到出自东京岛烧酒和优质名水手工金酒。金酒是在店内的蒸馏所酿制的。



COMMON High Ball（嗨棒） 800日元（不含税）

Tsukanto

用法国菜的烹制法探索各种吃法和风格的新感觉炸猪排店



炸猪排店的特色土豆沙拉 1200日元（不含税）



香辣炸猪排 1000日元（不含税）

打造美食地标

从很多美食菜单中你不难看出打造者的意图，那就是还非常希望吸引外国游客前来打卡。我们采访了负责“虎门横丁”开发的森大厦 商业设施事业部的冢本雅则先生，向他了解了一些这方面的情况。

Q：Business Tower将来会成为一大交通枢纽，打造这里的时候是否也把访日游客算在其中？

森大厦 商业设施事业部“虎门横丁”负责人 冢本雅则：

我们的理念，就是要把“虎门横丁”打造成为东京的名店荟萃之地。好的餐馆、慕名而去的店家，散布在东京各处，外国游客来日本玩的时候，虽然跑来跑去打卡美食店也很开心，但如果来虎门横丁的话，一次饱尝东京的各种代表美食，肯定能够乐在其中。

我们觉得等将来访日游客增加的时候，虎门横丁就会成为新的“东京美食地标”吧。



森大厦 商业设施事业部“虎门横丁”负责人 冢本雅则

Q:受新冠疫情影响，入境游大大地缩水了......

森大厦 商业设施事业部“虎门横丁”负责人 冢本雅则：

入驻我们这里的餐厅很多都还没有考虑多处开设分店，来的大多就是总店。

这些餐饮店都很有魅力，而且家家都“热量”很高，要是外国游客也来感受一下这种热量，我相信会非常有助于这片街区的发展，游客们来了能够切身感受到这股热量，并为之沉醉。

Q：项目的整体受众也包括外国游客在内，目标是怎样的呢？

森大厦 商业设施事业部“虎门横丁”负责人 冢本雅则：

虎门横丁邀请到的都是知名的餐饮店，但每道菜的价位分布很广，既有500日元的章鱼丸子，也有15000日元左右的菜肴。在我们这里，客人还可以按单品来点菜。

除了虎门地区的商务人士外，到了周末，家长也可以带着孩子来，外国游客也可以来，大家都可以在这里一享东京的代表美食。

目标是打造“东京美食地标”。即便现在入境游萎缩，外国游客依然也在设想之中。Business Tower作为“一大交通枢纽”“美食地标”，肩负着提振虎门地区活力的重任。

（富士电视台报道局经济部记者 土门健太郎）

（FNN Prime Online6月27日刊载。原文日文）

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