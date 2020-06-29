进入雨季，家里和车里该如何？病毒在雨衣上长期存活？梅雨时节防疫对策彻底调查

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在新冠肺炎疫情中，6月11日日本关东地区也进入了梅雨季节。

阴雨绵绵的日子里最让人关心的是电车、家里和车里的通风换气问题。还有应不应该继续戴口罩？或是穿雨衣会不会有问题？我们对“梅雨季节的防疫对策”做了一次彻底调查。

下雨时要不要打开电车车窗？

首先是许许多多上学放学、上班下班的人乘坐的电车。为预防新冠肺炎疫情而打开的车窗，下雨时该怎么办呢？

JR、京王、西武、小田急、东急、东武等首都圈各大铁路公司，都采取了“一如平常开窗行驶，遇大雨关窗”的做法。

另一方面，京急和筑波特快这两家铁路公司则表示不会开窗。

虽然看起来这是完全相反的两种做法，但实际上很多电车公司都在积极推进安装“新风导入空调系统”。具体到哪家公司的哪些车辆上安装有新风系统，这还比较难以识别，不过据说都倾向于在新型列车上安装这个系统。

让你家雨天也敢开窗的防雨神器

梅雨季节很难保证开窗换气，家里也一样。而“遮阳布”，可以为你顿时解决这一烦恼。

遮阳布因为具有极好的防泼溅性能，所以即使雨天开窗，也能防止雨水潲到屋内。而且，安装方法也很简单。将遮阳布的一端安上钩子，固定到窗框上，再将遮阳布展开，下端用绳子固定住，这样就安装完毕了。

汽车用品中空调滤网

而在汽车用品店，时下“梅雨季节新冠防疫产品”大受欢迎。

A PIT汽车用品东云店 带川和树经理：

打开空调后，这款空调滤网、抗病毒、抗菌防霉功能都有。

空调滤网据说不用开窗就有防病毒功效，销量是往年的1.4倍。

爱知医科大学医院 三鸭广繁教授：

如果是长期使用的滤网，那么换个新的就会有一定的效果。

切忌“三密”，做好“三要”

此外，梅雨季节还更应注意的是“口罩对策”。

谷口英喜医师：

切忌“三密”，做好“三要”是很重要的。

梅雨时节戴口罩一定要做好“三要”。第一，“要与人保持距离”，在此基础上，“要取下口罩”，然后“要补充水分”。谷口医师表示，做好这“三要”，来帮助我们预防梅雨季节中暑。

布口罩更利于防止体温上升

而且，口罩的质地也是关键。

观察戴无纺布口罩和布口罩时的体温变化，即可看出戴无纺布口罩后，嘴巴周围温度上升，变为红色，而布口罩一方，则温度相对较低，呈现为绿色和黄色。

从梅雨季节到整个夏季，建议根据不同场合选用不同的口罩。

“雨衣用完后要及时清洗”

此外，梅雨季节的另一必备品——雨衣，也应该引起注意。

爱知医科大学医院 三鸭广繁教授：

因为与普通衣物相比，病毒有可能会在雨衣上存活得更久。

雨衣这类表面光滑的材料上附着的病毒，其传染性有恐维持长达3天左右......

爱知医科大学医院 三鸭广繁教授：

最好是用完后及时清洗。用加有表面活性剂的清洗剂清洗的话，就能充分灭活，所以洗过就可放心了。

（摘自《叫早电视》6月12日播出内容）

（FNN Prime Online 6月12日刊载。日本原文）

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