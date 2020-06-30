新冠肺炎患者徘徊“生死边缘”，虽奇迹般生还出院，仍与后遗症继续战斗......

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一名男性新冠肺炎患者终于脱离病危状态，6月11日出院。

然而，回归正常生活的道路似乎依然曲折艰险。

感染新冠肺炎后的“后遗症”

山本（假名，男，50后）在感染新冠肺炎后又奇迹般地康复了。

山本4月上旬因昏迷而被送往医院，之后立刻装上人工心肺装置“体外膜氧合”（ECMO）进行急救。

尽管他一度陷入多脏器衰竭状态，但经过医护人员的极力抢救和治疗，1月后治愈。

然而，等待他的，是与肌肉萎缩后遗症的战斗。

山本（假名，男，50后）：

一开始连头都抬不起来，让我怀疑这还是不是自己的身体了。把手放到扶手上的力气几乎都没有。

还有一个就是医院方面一直担心的“精神上”的后遗症。

据称，患者因为麻醉而陷入长时间睡眠，会引发记忆出现断层，或者“创伤后神经失调症（PTSD）”，也就是突然想起有关痛苦的情境并陷入不安之中。

主治医师会给患者看医护人员写的医疗观察日记，以期通过阅读日记，帮助患者填补记忆的断层，抑制“PTSD”发生。

新冠“后遗症”迟迟不愈，出院后转入康复设施

一直坚持治疗，努力回复体力和记忆的山本，住院两个月后，6月11日迎来了出院的那天。

山本（假名，男，50后）：

我感觉重获新生。多亏了各位医护人员的看护和救治，我又活过来了。

但出院后的目的地不是家，而是康复设施。

山本说自己已经是阴性了，但接下来要去康复设施并在单间隔离一周，还不能跟家人见面。

至于何时才能回归正常生活，医生是这样说的......

自治医科大学附属埼玉医疗中心主任、主治医师讃井将满：

按照目前的速度来看，大约两个月之后就能回家疗养了吧。然后再过一两个月，基本就可以回归正常的社会生活了。

山本表示，现在的目标就是回归工作岗位。出院后，与新冠肺炎的斗争还在继续。

新冠肺炎需要的是预后护理

地点：《Live News it!》演播室

加藤绫子主播：

回归职场需要跨越各种障碍，专家指出，除了“肌肉萎缩”“肺功能下降”“PTSD”外， “回归职场后的歧视”问题也令人担忧。评论员原田曜平对于这类“障碍”是如何看待的呢？

市场分析师原田曜平：

没经历过的人是很难理解当事人心情的。比如休完产假回归职场的人，她们也并非完全恢复到以前的状态。虽然很难想象得到，但新冠肺炎肯定需要预后护理，我希望整个社会都要清楚地认识到这一点。

加藤绫子主播：

不歧视得过新冠肺炎的人，对此我们也必须很好地掌握相关知识才行。

市场分析师原田曜平：

好不容易体力恢复了，然而一旦心理出了问题，就会造成二次伤害。

加藤绫子主播：

我们绝不能容忍歧视的存在，而对于这类问题，我认为很多歧视都源自于错误的知识。掌握正确的新冠肺炎知识和信息，对我们来说也是非常必要的。

（摘自《Live News it!》6月15日播出内容）

（FNN Prime Online6月15日刊载。日文原文）

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