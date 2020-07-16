摘下的口罩该放哪儿？

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千叶县市川市的“NIKKE COLTON PLAZA”的美食广场。或许因为6月15日是“千叶县民日”吧，当天午餐时间人山人海。

话说大家在吃午饭时摘下的口罩，都放在哪里了呢？很多人无意间摘下口罩后的保管方法，或许是绝对不能做的NG行为。

与口罩为伍的生活还在继续，东京市中心的气温也节节攀升，最高时已经超出了30度。

虽说在室外只要保持足够的距离就可以摘下口罩，但也有不少人表示没有这个勇气。

下面就来看看我们的街头采访：口罩问题种种：酷暑愁煞人...“什么时候可以摘口罩？”“摘下后该如何保管？”

15日中午在东京市中心地段。

70后女性：“（你在外面的时候会不会想摘下口罩吗？）会啊。但坐电车的时候还是戴着的哦。”

这位女性是在室外“摘口罩党”。

她的理由是 “真的太热了，不摘不行。”

15日，梅雨稍歇，盼来了久违的晴天。

东京中心地区的最高气温超过了30度，算是“盛夏”到来了。

坚持不摘口罩的人又怎么说呢？

80后女性：“很热。我好想摘，可我不能。”

女童（8岁）：“好热。”

80后男性：“这不是没办法吗？昨天又出了47个（确诊病例），忍着吧。”

东京新增确诊病例也没完没了，不少人抱怨口罩一直没法摘下来，另一方面我们也看到有人休息的时候把口罩拉下来喘口气，还有把口罩戴在下巴上的。

90后男性：“在外面通风好，我就想摘一下应该也没事吧。电车里我肯定戴着的。下了电车，差不多出了检票口，我立马就摘下来。”

与口罩为伍的日子看不见尽头，可入伏的脚步也不会因此停歇。

环境省和厚生劳动省呼吁称，在室外如果能够保证人与人的距离在2米以上，就要摘下口罩以防中暑。

但是，这2米的距离却......

90后女性：“东京地方太小了，往来行人都恨不得擦着你的肩膀过去。我觉得保持距离有点困难啊。”也就是说，在街上要保持2米的距离，不是那么容易的。

于是我们请教了传染病预防专家，东邦大学的小林教授。

东邦大学护理系小林教授：“要说与人擦肩而过时会不会被传染，其实这个风险是极其低的，所以还是应该尽量摘下口罩，预防中暑更重要。”

另外，如果说什么时候大家都会同时摘口罩，那肯定就是吃饭的时候了。我们的街头采访发现，大家吃饭时保管口罩的方法也都不一样。

70后男性：“（吃饭的时候口罩怎么办？）摘下后放起来。”

90后女性：“（吃饭的时候口罩怎么办？）放包里。偶尔会放在桌子上。我没太注意过。”

于是我们去购物中心的美食广场观察了一下大家吃午饭时的情形。

有一家人吃饭的时候，大人小孩都把口罩拉到了下巴上。

70后女性（有3个孩子）：“（吃饭的时候口罩怎么办？）怕摘下来孩子们给弄丢了，所以就让他们这么戴在下巴上。”

而另一位女性则用纸巾把口罩包起来，再放进包包里。

一位八旬女性说：“我想还是自己尽可能保管好吧。”

而最多的，还是摘掉口罩后直接放在桌子上的做法。

90后女性：“我无意中就顺手放在了桌子上。”

但据说，这桌上，其实潜藏着风险。

东邦大学护理系小林教授：“你不知道都有什么人碰触过桌子，如果没有及时清洁沾上了病毒，那么口罩就会染上病毒。”也就是说，桌子上如果有病毒，那么就存在着转移到口罩上的风险。反之，如果我们自己携带病毒，也有可能会通过口罩污染桌子。

此外，口罩摘下来收进包包或口袋里时，也要注意做到在折起口罩的时候，手不要碰到跟面部直接接触的里层。

在美食广场，时而能看到一些人吃饭的时候把口罩装在专用的套子里。

80后女性：“比起直接放桌子上，有个套子的话会放心很多。”

事实上，如今为了解决“如何存放”使用中的口罩这一问题，许多商家都各显神通，纷纷加入生产大军。

大阪的一家纸制品加工厂商就在销售具有抗菌功效的纸制口罩套。

旭纸工的桥野昌幸社长：“我们研发了一款叫‘口罩袋’的产品，它可以临时存放口罩，并能保持清洁状态。”

他说是看到中国的餐厅设有专放口罩的地方，由此得到了启发。

还有，福井县的织物店也上架了五颜六色的口罩袋。

小杉织物的石田纱织：“我家小孩在上小学，在学校吃午饭的时候没地方放口罩，所以我就想要是能有个什么东西装口罩就好了。”于是石田妈妈就在公司的会议上提议生产口罩袋。

突然灵感迸发，发现“浴衣腰带的宽度正好适合口罩套”，于是就决定开发这款产品。捐赠给附近的小学后......

小杉织物的小杉秀则社长：“颜色五颜六色的，最早本来就是腰带。孩子们应该很高兴很开心吧。很多小孩都兴高采烈，争先恐后地说‘我要这个’ ‘我要那个’。”

没有这类专用口罩袋的，其实也可以就近取材，自己做一个。

东邦大学护理系小林教授：“自己家的手帕或纱布，或是纸信封之类的，这些东西都可以随身带着，需要的时候可以把口罩包起来，保管也好，放在哪里也好。”

（FNN Prime Online 6月15日刊载。日文原文）

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