年轻政府官员七人中就有一人“打算在几年之内辞职”！ 　危机感促使日本中央政府改革工作方式

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将7～9月定为“劳动方式改革推进强化月”

日本的中央政府机关单位，也就是所谓的“霞关”(*1)，被认为在工作方式改革方面行动最为迟缓。鉴于新冠病毒防控经验，政府开始着手对各个中央部门实施根本性的劳动方式改革。

6月19日，兼任内阁人事局局长的官房副长官杉田在首相官邸的一次会议上说：“在面对防控新冠病毒疫情这一前所未有的事态之际，让我感受深刻的是如何打造高效的工作环境和推进远程办公，这对于在特殊时期维持工作运转具有极为重要的意义。”他还称，“希望研究‘新的劳动方式改革’，以便通过远程办公也能切实维持工作运转”，表示将把7～9月定为“推进工作方式强化月”。



19日在首相官邸发言的内阁人事局局长杉田

杉田要求中央各部门在强化月内对业务进行调整，比如取消盖章和书面提交等程序，进一步推进决策过程的ICT（信息与通信技术）化，以及远程办公和弹性工作制。此举的目的是要在7～9月期间从根本上评估审视各项业务，以期形成固定模式。

尽管政府此前也一直在致力于推进劳动方式改革这项重要政策，但此次明显地表现出了一种危机感，其起因是内阁人事局对大约44000名国家公务员实施的问卷调查。该调查结果显示，在“劳动方式改革”“旨在实现兼顾工作和照顾老人孩子等生活需求的改革”“旨在推进女性发挥才干的改革”这三项中，回答“切身感到改革在进行”的受访者均超过了上一次调查（2018年），但身处管理职位的人员和没有一般职员的认识存在差异，针对“劳动方式改革”，一般职员有半数感到“劳动方式改革没有进展”。

20多岁的男性政府官员里，七人中就有一人“打算在几年内辞职”

“必须采取措施。照此下去，就不会再有人想当国家公务员了。”令政府高官产生这般危机感的是此次新增的“辞职意向”调查项目。回答“打算在几年内辞职”的受访者比例为5.5%，不满30岁的一般男性职员中，这一比例达到了七分之一。

杉田副长官称“调查显示年轻职员的辞职意向尤为突出。我们必须认真对待这一问题”，表示为了确保国家公务员的优秀人才队伍，加强劳动方式改革势在必行。

关于不满30岁的年轻职员打算辞职的理由，约半数男性回答“希望找到更有成长空间和吸引力的工作”，约半数女性回答“难以兼顾工作和家庭”。这份问卷调查的结果，似乎反映了年轻职员们内心的真实想法，男性职员“希望换一个待遇优厚且更能施展拳脚的平台”，而女性职员“则希望有一个能更好地兼顾工作和家庭的环境”。

年轻女性政府官员的真实状况

此外，在“晋升意愿”这一项上，女职员比例要低于男职员。（男职员：64.8%，女职员：50.2%）其中，回答“不愿晋升”“已放弃晋升的念头”“倾向于不升职，除非必须”的女性职员中，列举了“职场环境导致无法兼顾工作和家庭”和“欠缺担任重要职位业务经验”这两项理由的人员比例高于男性。

针对这种现状，我们采访了几位年轻女官员，听到了这样的一些声音——“即便是同一批进入中央机关单位工作的人，情况也不尽相同，有的生了孩子，有的没生，有人可以当上第一副处长，也有人当不了。无论如何都会产生差异。”（金融厅，30多岁的女职员），“并不是说不想晋升。恰恰是因为不知道什么时候会结婚生子，所以更希望供职于一个无论在任何情况下都能做出最佳选择的单位。”（外务省，30多岁的女职员）。

打造“理想的工作场所——霞关”的具体措施

那么，如何才能改变这些年轻官员中抱有的辞职念头呢？政府分析认为，当大家对工作单位内“三项改革的实际感受较弱”时，这种辞职意向就会呈现加剧的倾向。

所谓的三项改革，就是文章开头提及的“劳动方式改革”“旨在实现兼顾工作和照顾老人孩子等生活需求的改革”和“旨在推进女性发挥才干的改革”。在实施这些改革的过程中，政府得出结论认为“通过调整业务来不断提升公务员职场的魅力具有重要意义”。

在这些改革已经部分实现的部门，可以听到年轻人的积极声音——“对接国会事务的人员分为深夜班和清晨班，两班倒的制度给我们减轻了负担。”（外务省，20多岁的女职员），“换了二把手，劳动方式改革一下子加快了进度。真没想到只是换了领导就会有如此大的变化。”（30多岁的女官员）。

那么远程办公，减少坐班又带来了什么变化呢？据说不少人对此都表达了肯定的意见，比如“不再需要复印资料和书面报批程序，令年轻人的工作量减轻了。”“以前上班往返要花两个小时，在家办公以后，每天都可以去幼儿园接孩子了。”

与此同时，这些改革也面临诸多有待解决的问题。比如，就远程办公，政府也指出了其瓶颈问题 ，诸如“沟通手段上存在的问题”“网络会议还有待充分推进”等等，配发可以开展远程办公的终端设备也必不可缺。

以新冠病毒疫情为契机，此次霞关在劳动方式改革和完善女性活跃社会方面做出了积极尝试。为了让支撑我们民众生活的中央机关职员人才队伍保持高度热情，积极开展工作，首相官邸和各个机关的高层干部需要细致入微地跟进这些新的尝试，而不能雷声大雨点小。

（富士电视台政治部 首相官邸担当记者 阿部桃子）

（FNN Prime Online 6月23日刊载。日文原文）

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