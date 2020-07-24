日产新车型“KICKS”，“主力车型”实力如何？

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新车型属小型SUV

日产汽车6月24日对外发布消息称，新款SUV（运动型多功能车）“KICKS”将于6月30日上市销售。

不算改款在内的话，这是继2010年上市的首款量产型电动车（EV）“LEAF”之后，日产公司时隔十年再次在日本市场投入的全新车型。

受新冠肺炎疫情影响，本次发布会以线上方式举办。但日产副社长星野朝子的表态充满了自信。

日产副社长星野朝子：

“KICKS”以电力驱动，而且搭载了ProPilot（半自动驾驶辅助技术）。价格保持在200多万日元，将成为日产的主力车型。



日产副社长星野朝子

在海外，“KICKS”从2016年起就开始销售了。但在日本国内，则相当于是“JUKE”的后续车型。近年来，以丰田的“C-HR”和本田的“VEZEL”等为代表的小型SUV人气猛增。为此，“KICKS”投入小型SUV市场。

那么，对于因大幅经营赤字而苦苦挣扎的日产公司来说，作为重建关键的新车型究竟是什么样的车呢？

特征①搭载了日产特有的混动技术“e-POWER”

此次搭载的是日产独立研发的混合电动技术“e-POWER”，通过发动机产生的电力驱动车轮行驶。

因此，这款车不需要充电，只要加油就能享受电动车的驾驶体验。

“KICKS”是日本国内搭载此技术的第三款车型，据说动力输出比以往车型提高了20%，在低噪音条件下实现了更强的加速能力。

此外，此车还搭载了“单踏板操作功能”的ePedal系统。这个系统可让驾驶者通过回踩油门踏板完成刹车动作。

特征②车身设计和舒适的车内空间

外观设计方面，LED头灯让该车型存在感十足，显示出该车的强大动力和时尚动感。

外观丰富的配色（共有13种）也是其特征之一。

内饰方面，前风挡宽大，座椅空间也设计得比较宽敞，视野和空间都很开阔。

投入新车型能否重振经营业绩？

日产公司由于降价促销致使品牌形象受损，新车投入数量少也是问题，从而导致了经营业绩恶化。

再加上前董事长戈恩的丑闻，日产公司2019财年的财务决算，赤字超过6700亿日元。

为了重振经营，日产5月份公布了中期经营规划，计划削减20%的产能和3000亿日元的固定费用，并拟在一年半的时间内向全球市场投入12款新车型。

在本次发布会上，星野副社长的身后悬挂着这样的醒目词句：

“甘心就这样算了吗？共克时艰，夺回我们应有的未来。”

新车型“KICKS”投入市场，可以说是日产公司向着经营重建迈出了一大步，显示了其坚强的决心。

（富士电视台报道局经济部记者 Tani Risako）

（FNN Prime Online 6月25日刊载。日文原文）

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