日本政府方针“合同文书上盖章并非必需”……“摆脱印章”是否需要完善法律？

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日本政府见解：合同文书上盖章并非必需

随着新冠肺炎疫情扩大，远程办公得到推广。以往一直认为是理所当然的“盖章”文化，是否真有必要，也引起大家关注和讨论。

最近有一则广告说出了部分无法居家办公人群的心声——“去公司只为了盖章”，一时成为人们热议的话题。

在此背景下，内阁府、法务省和经济产业省于6月19日发布了一份题为《关于盖章问题的答疑》资料，认为“合同文书上盖章并非必需”。

该资料共列举了六组问答。针对“合同文书上没有盖章是否违法”的问题，是这样解答的。

对于私法来说，合同基于当事人的一致意愿即可成立。除有特殊规定之外，制作书面合同以及在书面合同上盖章，都不是合同成立的必需条件。

除特殊规定之外，订立的合同即便没有盖章，也不影响合同的效力。



合同文书上盖章其实没有必要？（资料图片）

资料指出，从确保合同的形式证据这一角度来说，即使本人盖章，也并不意味着万无一失；而从推进远程办公的角度来看，不拘泥于必须本人盖章，省略不必要的盖章这种形式，即便觉得“文件重要所以需要盖章”，也要寻找替代盖章的其他方式，这才是有意义的。

作为盖章之外证明合同文件有效的手段，如果是初次建立商业合作关系，该资料建议在签订合同之前 “记录或保存对方登记在驾照上的姓名、住址等其本人的信息”；如果已是长期商业合作关系，该资料建议“保存邮件正文和邮件收发记录等信息”。

此外，该资料还介绍了“电子签名和电子认证服务的利用法”。



电子签名（资料图片）

之所以发布该资料，原因之一是为了“推进远程办公”。

“盖章被诟病为推进远程办公的障碍，所以我们制作了该资料，希望民间公司单位积极采取措施，重新评估盖章惯例。”

资料中还有这样的表述，“合同文书上盖章并非必需”。这难道是因为远程办公的推广，令官方改变了对盖章意义的解释吗？那么，真正“摆脱印章”，是否需要完善相关法律呢？

对此，我们采访了法务省相关负责人。

目的是为了澄清“盖章是必需的”这一误解

——资料中写明了“合同文书上盖章并非必需”。是因为远程办公日益推广，导致有关盖章的官方解释发生变化了吗？

并非解释发生了变化，而是重新阐释了盖章规定的意义。

——发布该资料的时机与远程办公的推广，有内在关联吗？

确有关系。5月12日举行的“规制改革推进会议增长战略工作小组”会上，有人指出了“盖章是必需”这个一直以来的误解，它已成为推进远程办公的阻碍要素”。

为此，我们发布了这个资料，旨在再次说明盖章的真正意义，澄清“盖章乃必需”这个误解，促使人们重新评估盖章惯例，减少那些不必要的盖章。



盖章（资料图片）

“废止民间的盖章行为”，无需修改法律

——那么， “废止盖章”必须修改完善法律吗？

说起“废止盖章”，其实分为两种，即“废止行政手续方面的盖章”和“废止民间企业或个人之间业务往来等的盖章”。

“关于盖章问题的答疑”这份资料，是面向民间的。废止民间企业或个人之间合同的盖章，现阶段我们认为没有必要修改法律。

也就是说，“废止民间企业或个人之间的盖章”没必要修改法律，而“废止行政手续方面的盖章”则需要修改完善相关法律。也就是说以往那种“只要是合同就必须盖章”的认识是错误的。

此外，6月22日的“规制改革推进会议”的会议资料中还写道：“针对所有要求遵照书面、盖章、面对面原则的行政手续，年内要对照‘具体标准’开展必要的研讨，要求修改完善相关法令、告示和通告等，形成永久性的应对制度。”

年内将举行修改完善行政手续相关法律的研讨。在“盖章文化”越来越落后于时代的情况下，我们期待尽快推动相关法律的修改和完善。

（FNN Prime Online 6月26日刊载。日文原文）

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