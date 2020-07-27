警惕！新冠疫情下的洪灾避难生活，导致经济舱症候群风险增加

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日本各地暴雨成灾。在今年7月的暴雨中，有的地区发生了洪水和泥石流，人们被迫开始了避难生活。

考虑到正处于新冠病毒感染范围扩大的时期，人们可能更容易感到焦虑和疲劳，一般社团法人日本循环器学会于7月7日发布了一篇声明，标题为《避难所中新型冠状病毒感染症疫情下循环器官疾病的预防及对策》，提醒民众注意避难生活中罹患循环器官疾病的风险将增大。

经济舱症候群或可危及生命

“在以往发生的阪神淡路大地震、东日本大地震等地震灾害及水灾中，有报告表明，急性心肌梗塞、心力衰竭、经济舱症候群等多种循环器官疾病的发病率将大大增加，从灾害发生后应尽量减轻灾害损失的减灾视角来看这是一个重要信息。”

声明在作出以上论述后指出，循环系统是最容易受到精神压力影响的内脏系统之一，有报告表明灾害发生时循环系统疾病的发病率会增加。此外，还列出了避难生活中兼顾预防新冠病毒的﹑针对循环器官疾病应采取的11项预防对策，并逐项进行了说明。



声明中的部分内容（提供：日本循环器学会）

图片中的内容，介绍的是在避难生活中双腿长时间静止不动，则会引发肺动脉栓塞症（经济舱症候群），重则危及生命。声明还建议大家通过协商，在避难所里也能做到定期运动，如每天步行20分钟以上。



经济舱症候群因久坐等原因引发（示意图）

此外，为了预防血栓还应摄入充足的水分，如果体重比灾害发生前骤增或骤减，则需要诊断是否有心力衰竭或慢性肾病恶化。

而且此次避难生活与以往不同的是，还必须考虑新冠病毒感染的可能性。声明也呼吁应采取切实有效的新冠病毒感染对策。

在实际的避难生活中，有哪些疾病风险呢？在新冠疫情中，又该如何保持身体健康呢？就此我们采访了日本循环器学会常务理事野出孝一教授。

表现出最多的症状是静脉血栓

――在避难生活中有可能患上哪些循环器官的疾病呢？

作为症状表现最多的是静脉血栓，也就是在静脉中形成血栓，血栓流经肺部，就会引起肺梗塞（肺动脉栓塞症）。久坐不动，腿部的静脉中就会形成血块（血栓），堵塞肺动脉。这是非常严重的病症。

老年人因为在避难生活中精神压力大，饮食也发生了变化，又不能按时服药，所以很容易发生心力衰竭或原有的心衰症状恶化。另外，也有可能诱发心肌梗塞或脑梗塞。



日本循环器学会常务理事野出孝一教授

――引发这些病症后，会表现出什么症状呢？

肺梗塞，除了出现胸部疼痛的症状之外，还会因肺功能低下而感觉窒息。由于全身供氧不足，还会感觉身体乏力和疲倦。心衰的症状和肺梗塞相似，感觉全身倦怠、窒息、胸部不适。发生心肌梗塞会感觉胸部剧烈疼痛，有时还会出现肩部和腹部疼痛。

――和居家相比，避难生活有哪些不利因素呢？

首先是环境的变化带来的精神压力。引发肺梗塞的原因是静脉血栓，所以久坐和住宿车内时腿脚静止不动的姿势是有害的。中断服药也不好。环境的变化还有可能导致心衰患者的病症急剧恶化，高血压患者出现脑梗塞、脑溢血、心肌梗塞等病症。失眠也构成引发循环系统疾病的危险因素。

另外一个问题是无法有规律地摄入水分。水分摄入不足，容易诱发脑梗塞和心肌梗塞，心衰患者摄入过量的水分，血容量增加，会导致心脏负担过重。心衰患者需要服用利尿剂，靠排尿将全身的血液循环量保持在正常水平。

为预防新冠肺炎，车内避难的情况似乎有所增加

――新冠病毒感染范围的扩大会带来哪些影响呢？

避难生活也要避免“三密”，所以避难所收容的人数会减少。在暴雨灾害严重的熊本等地，实际上已经出现了此类问题。这样一来，住宿避难的情况增加就是意料之中的。呆在车内，运动量减少，活动腿脚的机会也少了，所以很容易形成静脉血栓，肺栓塞的风险也就增加了。我认为这是最主要的问题。



车内避难的情况有可能增加（示意图）

――在避难生活中该如何保持身体健康？

考虑到新冠病毒的预防，首先应该戴干净的口罩。避免“三密”自不待言，即使和家人、熟人最好也要分餐进食。其他方面和普通的避难生活一样，注意走走路，摄入适量的水分，保证充足的睡眠。

有段时间曾经传言说，有些降压药（高血压药物）会增加新冠病毒的感染几率，经证实，这种说法是没有根据的。正在服用的药物还是坚持服用为好。

――那些是对健康不利的习惯或行为？

吸烟的人在精神压力下会更想吸，这容易引发肺梗塞或心肌梗塞，而且还会让周围人吸入二手烟，所以希望这些人能够戒烟。

在饮食方面营养的不均衡也令人担心。在避难生活中这是无可奈何的事，估计经常吃的都是盒饭或方便食品之类，糖分和盐分偏高。虽然很难做到，但还是希望大家尽可能地摄入营养均衡的饮食，不要让血压升高。

要警惕胸部疼痛和腿部浮肿症状

――在避难生活中有哪些应当警惕的身体信号？

肺梗塞发病的信号是突然感觉胸部疼痛、窒息或呼吸困难。需要采用氧气疗法或进行溶栓治疗，出现此类症状，请保持安静，迅速叫救护车。另外，如果静脉中形成血栓，腿脚可能出现浮肿。发现腿脚出现肿胀症状，说明静脉有可能形成了血栓，所以这也是身体发出的信号。



要警惕腿部浮肿（示意图）

――体重骤增或骤减为什么很危险？

心衰症状加重后，水分在身体内潴留，体重就会增加。另外，肾脏有问题也会导致排尿困难，体重呈增加趋势。如果一周内体重突然增加两公斤以上，就要怀疑心脏或肾脏功能是否出现障碍了。

――对正在避难的人有哪些建议？

避难生活非常艰苦，想必要承受不少压力。也许不能自由地外出走动，不过简单地活动活动身体也能预防肺梗塞，同时还能缓解压力，所以希望大家做些体操之类的运动。如果感觉胸部窒息、疼痛或者全身倦怠，不要独自忍耐，应尽早求助，到医院接受治疗。

车内避难要活动脚踝和腿肚

久坐不动会增加患肺梗塞的危险，而在新冠病毒的影响下，车内避难的情况也许会被迫增加。

在这种情况下，日本静脉学会在网站上发布了防止车内避难危害健康的要点，指出最重要的是在车内前后活动脚踝，按摩腿肚，睡觉时把双腿伸直。

学会还建议大家预防车内中暑，为此应注意不要让车内温度过高，有意识地摄入水分，如果感觉难以入睡，就要转移到避难所。



预防健康危害的要点（提供：日本静脉学会）

遭受灾害的侵袭，肉体和精神上都会承受巨大的负担。此次又增加了新冠疫情的压力，希望大家切实采取上述对策，与此同时，由于循环系统的疾病很难从表面发现异常，因此要注意一旦感觉异常，就应当尽早寻求帮助。

（FNN Prime Online 7月11日刊载。日文原文）

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