为了满足“下属的幸福感”，远程办公时代要求上司做的三件事

Newsfrom Japan

上班人群的幸福感

7月15日，人才服务业巨头PERSOL综合研究所，就上班人群的幸福感公布了一项调查结果。

该调查结果显示，在工作中感受到幸福的受访者比例为44%。

另一方面，感到不幸福的受访者比例为20.2%。

从就业形态来看，自由职业和个体户的幸福感较高，从职位来看，按组长、科长、部长的顺序，职位越高，幸福感就越强。

60多岁人群的幸福感最高

此外，从年龄段来看，二十四五～二十八九岁这个年龄段的幸福感较低，而60多岁老年人的幸福感最高，不幸福感最低。

针对20多岁人群幸福感下降这一问题，PERSOL分析称，“恐怕是因为刚开始工作不久，容易感到自己的能力不足”。

而针对60多岁人群幸福感较高这一点，该研究所分析认为，“这是因为他们不需要压抑自我，也不会争强好胜，在工作中找到了自己的定位”。

为了下属的幸福感……

同时，本次调查还分析了上司行动与下属幸福感之间的关系。

上司的一些特别引人关注的行为有，与部下共同设定工作目标、正确评价他们的工作表现并不忘通过言语来关心慰劳他们。该研究所指出，现实中只有不到30%的上司这样做，但由于这些行动直接影响下属的幸福感，所以应该有意识地去做。

上班族的真心话？

各位上班族到底在哪些方面感到了幸福？我们在街上进行了采访。



――您对工作抱有幸福感吗？



通讯相关行业（50多岁男性）：

我觉得挺幸福的。比如大家一起努力完成了某个工作目标，还有自己完成的工作得到别人认可的时候。

销售，入职第二年（20多岁男性）：

工作上倒没有感觉幸福。虽然觉得做的事情是有意义的，但能力还是很不够。总在想是不是还能做得更好。

制造业（50多岁男性）：

非常幸福。因为我一直在做自己喜欢的事情。我干的是技术活儿，去年跳槽到了外资企业。老板交给我很多工作，可以自由发挥。虽然很忙，但感到很有意义，而且业绩也节节攀升，我很开心。另外出勤方面也比较自由。

楼宇管理业（40多岁）：

下属的工作量也是越来越多，我得看情况帮助他们。我觉得不能只是把工作甩给他们去做，而应该认真听取他们的意见，然后帮助他们。以前我也有过总是被教训的经历，我希望年轻人不要再经受这些。

餐饮业（20多岁）：

听到简简单单一句“辛苦了”“谢谢”之类的话，就让我感到很开心，我希望把这种情绪传递给更多人。如果大家都能这样想，那么就能心情愉快地去开展工作。我想，大家都会遇到不开心或者委屈的事情，而不经意的一句话或许就会让人释怀。

劳动方式改革的关键在于“自我决定”

三田友梨佳 主持人：

我们在街头听到了各种声音，应该怎样做才能让众多上班族感到幸福呢？这次我们请了两位嘉宾来谈谈他们的意见。首先有请哲学家、津田塾大学萱野稔人教授。

津田塾大学教授 萱野稔人：

什么能让人变得幸福这个问题在学术界也备受关注，近年来大家开展了大量的研究。其中一个尤其受到瞩目的要素，那就是“自我决定”。

大家普遍指出，个体对自身行动做出决定的余地越大，幸福感就越高。就职场而言，如果不断提升员工可以在各自岗位上做出自我决定的余地，员工的幸福感就会相应提升，有助于提高他们的干劲和业绩。

三田友梨佳 主持人：

刚才那位说“感到挺幸福”的先生提到出勤也很自由，似乎在职场内扩大自我决定的余地也有助于推动当下的工作方式改革啊。

津田塾大学 萱野稔人教授：

确实如此。在居家办公模式下，上司不可能事无巨细地管理工作的每个环节。那么需要做的就是，明确每个人应该承担的工作，根据工作成果来分别给予评价。

在某种程度上，工作的过程只能交由每个人来自我决定。能把每个人的自我做主的空间提高到什么程度？能不能借此催生创新想法呢？我认为这将是工作方式改革能否取得成功的一个关键。

三田友梨佳 主持人：

这就是说，灵活性也将有助于提高生产效率。那么，应该怎样做才能在实际工作中有效地提高员工的自我决定空间呢？让我们听一听长期研究企业金融问题的经济学家崔真淑女士的意见。

远程办公时代，管理人员应该发挥的作用

经济学家、评论员 崔真淑：

从经济学角度而言，希望大家注意一点。那就是一旦工作价值认同感和满足感提高，不知不觉中就会变成长时间劳动的状态。同时，也有研究显示可能会出现相反的情况。因此，即使实现了远程办公，但也有可能出现因为“自我决定的余地大了、心情变好了、满足感高了”，从而不知不觉地从事长时间劳动，并因此而损害健康的情况。

三田友梨佳 主持人：

我身边也有人说“远程办公以后，感觉一整天都在工作，完全没有张弛感”。在这种情况下，企业需要做些什么呢？

经济学家、评论员 崔真淑：

我认为有两点。首先是旨在提高员工对工作价值认同感的制度设计。另一点是“关心慰劳”和“健康护理”。一旦满足感提高，心情变好，幸福感提高，可能就容易在不知不觉中长时间工作。正因为如此，就需要上司的关心慰劳，以及个人的健康护理，避免身体出现问题。

在远程办公时代，很多人可能看不到这些问题，所以今后需要管理人员把这些事情视为自己的职责，关注下属是否工作过度劳累，是否因为满足感高了、心情好了，却因工作累垮了身体。

三田友梨佳 主持人：

也就是说，正因为看不见，才更需要设身处地地为对方考虑，对吧？

虽然对幸福的理解因人而异，但大家肯定都想找到可以实现自己小确幸的工作方式，期待有越来越多的企业可以积极看待灵活的工作方式，并积极加以实践。

（“Live News α”7月15日播出）

（FNN prime online7月16日刊载。原文日文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]