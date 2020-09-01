四分之一企业如今放弃刚实行的远程办公制……回归“疫情前”工作方式的企业有何共同点

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大约四分之一的企业放弃了远程办公

受新冠肺炎疫情影响，“远程办公”的社会知名度越来越高。不过，据说有些企业虽一度采用远程办公但遭受挫折，后来又回归了原先的工作方式。

信用调查公司“东京商工调查公司”，于7月14日发布了新冠肺炎疫情对企业活动影响的调查结果。该调查结果显示，有大约四分之一的企业曾实行过远程办公，但后来又放弃了。

该调查是6月29日至7月8日期间，通过互联网调查问卷形式实施的，从全国14356家公司反馈的有效回答中分析了远程办公的现状。该调查将资本金在1亿日元以上的企业定义为大企业，1亿日元以下的定义为中小企业，进而比较了两者之间的差异。

调查首先讯问公司是否因疫情实行远程办公，并提供了三个选项供回答：1.目前正在实行；2.疫情之后曾经实行，但现已放弃；3.疫情以来从未实行过。



企业实行远程办公情况（提供：东京商工调查公司）

结果发现，4453家公司（占比31.02%）回答“目前仍在实行”，3845家公司（占比26.78%）回答“曾经实行但现已放弃”，6058家公司（占比42.20%）回答“从未实行过”。

通过比较大企业和中小企业发现，2400家大企业中，55.21%回答“目前仍在实行”，占比最多；而11956家中小企业中，占比最多的是，47.64%的企业回答“从未实行过”。



大企业与中小企业之间的比较（提供：东京商工调查公司）

不过，当针对回答“目前仍在实行”的企业再进一步提问实行远程办公的雇员是多大比例时，49.42%的大企业回答“一半以上”，而同样回答“一半以上”的中小企业则有51.62%。

也就是说，虽然中小企业实行远程办公的比例比较低，但已经实行的企业中半数以上的员工正在实行远程办公。



实行远程办公的员工比例（提供：东京商工调查公司）

有些公司带薪年假“减少了”

针对回答“目前仍在实行”的企业，调查进一步提问：与实行远程办公之前相比，带薪年假的休假率有何变化？

结果，71.13%的企业（3312家）回答“没有变化”，14.72%（648家）回答“增加了”，14.15%（623家）回答“减少了”。



带薪年假休假率（提供：东京商工调查公司）

那么，为什么带薪年假会减少呢？

向这些企业讯问其理由，企业回答“因为居家办公私人时间增加，就没必要带薪休假了”的最多，接下来依次是“居家办公身心负担得以减轻，没必要带薪休假了”“到岗上班人员减少，难以协调保障员工带薪休假”。



带薪休假减少的理由（提供：东京商工调查公司）

远程办公貌似带来了工作方式的变化。但其中也有企业提出如下理由——“（远程办公导致）上下班的界限变得模糊，错过了享受带薪休假的时机”，不同企业好像有不同的做法。

但是，政府早在2月份就提出将远程办公作为“新冠病毒应对基本方针”之一，为何有些企业已经放弃远程办公了呢？

要想让远程办公成功持续实行，企业需要做些什么呢？我们为此采访了东京商工调查公司的相关负责人。

有些企业甚至将远程办公视为休假……

——有些企业放弃远程办公，理由是什么呢？

从企业的回答来看，有意见认为如果管理层对远程办公不积极就很难推动实行，所以有必要对企业管理层进行行政指导。另外，也有意见认为远程办公会侵蚀私人时间，难以区分上下班，信息安全保障和业绩考核存在困难。这些可说是主要原因。

——为什么企业最终放弃了呢？

我觉得有很多企业在信息安全保障和业绩考核方面存在问题。对于个人来说，居家办公便于调节工作与生活之间的平衡，效果不错。但相反地，对于企业来说，这会让企业觉得这是“某种变相的休假”。

调查中发现，居家办公对员工享受带薪年假产生了影响。针对那些年假减少的企业询问理由，有的企业回答因为员工私人时间增多，就没必要再给带薪年假了。这再次凸显劳动管理和业务管理上的难处。



据说也有将远程办公视为休假的（资料图）

中小企业的员工正往“多功能化”发展

——大企业和中小企业有什么差异呢？

从放弃远程办公的比例来看，大企业与中小企业并没有太明显的差别。但从未曾实行过远程办公的比例来看，明显中小企业多得多。这里面可以有各种各样的理由，但其中之一是，每个员工正逐渐变得“多功能化”。

中小企业无法像大企业那样细化内部分工，倾向于让一个员工同时兼做行政、人事、会计等多项工作。因此，如果实行远程办公，让谁轮班到岗工作就会成问题。



中小企业里，员工身兼数职成为问题（资料图）

——不善运用远程办公的企业有什么共同点？

回答中也有意见认为，由于“紧急事态宣言”政府设定了控制出勤率目标，所以远程办公才得以实行，但现在公司里没有了这种氛围。包括社长在内的管理层在意识转变等方面还有不少课题需要解决。

此外，实行远程办公的起始阶段需要修改制度、进行设备投资，比如为员工配备电脑和完善VPN网络环境等以支持远程办公。有很多企业的社内规章制度还无法应对居家办公的情形。这些也是问题。

——是否有些行业或业态不适合远程办公？

像面对面接待客人或工厂作业这些不去特定工作场所就无法开展工作的行业，很难实行远程办公。属于这类情况的员工别无他法可想。但若让他们上班，就要考虑如何在企业内部或社会整体营造不构成“三密”状态的环境。

企业也还在不断摸索之中

——企业利用远程办公有些什么要点？

说实话，现在还有很多情况我们并不清楚。调查中我们也提问了“新生活方式”将如何影响业绩，大约六成的企业回答“不清楚”。企业也处于摸索状态。因此，我认为积累并分享那些成功和失败案例是很重要的。

如果企业真想推进远程办公，那么包括社长在内的管理层就必须积极主动地实行远程办公。

——受疫情影响，企业的劳动方式会发生怎样的变化？

我觉得会分化出会远程办公的企业和不能远程办公的企业。从调查结果来看也可以发现，实行远程办公的中小企业虽然少，但其中实行了远程办公的中小企业运用远程办公的程度，比大企业还要更加彻底和深入。今后，会远程办公和不能远程办公的企业之间差距会越来越大。

虽然在不同行业这种差距也会有差异，但这其实体现的是企业经营管理层在实行远程办公认真程度上的差异。要想真正持续实行远程办公，那就需要完善资金等方面的援助制度。

看来，信息安全和业务管理方面存在困难，特别是中小企业中员工身兼数职的情况，正成为企业放弃实行远程办公的主要原因。

但正在实行远程办公的企业规模有大有小。这或许说明，在放弃远程办公之前，企业可能更应该探讨社内基础设施完善、管理层意识转变和员工职责管理等方面的问题。

（FNN Prime Online 7月20日刊载。日文原文）

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