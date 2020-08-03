资生堂销售手指消毒液，可防止皮肤粗糙

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为了预防新冠病毒感染，洗手和手指消毒成为日常必不可少的功课。可是我们也听很多人反映说，频繁洗手并进行手指消毒，手部皮肤粗糙了。

有鉴于此，化妆品巨头资生堂集团宣布，8月上旬开始销售可以防止皮肤粗糙的手指消毒液。

这种消毒液原本是从4月起专供医疗机构使用的，8月上旬开始首先在东京的化妆品专营店、药妆店、超市等面向一般顾客出售“手指消毒用乙醇液（500ml）”和“手指消毒用乙醇液替换装（500ml）”。



左：手指消毒用乙醇液 右：手指消毒用乙醇液（替换装）

这款商品对于担心皮肤粗糙的人是个福音，那么这种手指消毒液与普通消毒液相比，为何不容易导致皮肤粗糙呢？另外，频繁使用也不会使手部皮肤粗糙吗？

我们就此采访了资生堂宣传部门的负责人。

应消费者要求，面向大众销售

――为什么决定销售这款手指消毒液呢？

资生堂从2020年4月起向医疗机构提供手指消毒液（指定医药部外品(*1)）。在此过程中，有很多消费者要求能面向一般顾客销售，于是我们完善了供给体制，比如使用方便的按压泵式容器的生产等，最终决定8月份上市。

――有没有听到消费者反映使用消毒液导致手部皮肤粗糙？



不太清楚使用消毒液是否会直接导致手部皮肤干燥和粗糙，但有消费者说，最近受手部皮肤粗糙和干燥的困扰，询问有没有什么护肤的方法。

乙醇会带走皮肤所必须的油脂

――消毒液使用过多，会使手部皮肤变得粗糙吗？



含有高浓度乙醇（酒精）的消毒剂对于新冠病毒之类的病菌具有很好的消毒效果，但另一方面犹如大家所知，乙醇还会溶解皮肤所必须的油脂，因而可能会导致皮肤干燥，让手部皮肤变得粗糙，所以建议大家使用护手霜来护理皮肤。



不过，市场上出售的消毒剂酒精浓度、有效成分各不相同，不能一概而论。

――这款手指消毒液为什么不会导致手部皮肤粗糙呢？



我们采用了护手配方，里面含有保湿成分——甘油。

并非在所有情况下都不会使手部皮肤干燥

――那么该怎么使用呢？



取适量涂在手部，或者双手揉搓。

――比如超市的收银员，他们在给每一位顾客结账后都进行一次手部消毒，这样的频率也不会影响皮肤吗？



我们公司的消毒剂，采用的是护手配方，里面含有保湿成分，不过这并不意味在所有情况下，都不会导致手部皮肤粗糙，比如使用频率过高等就很难说了。

受到医护人员的感谢

――从4月开始使用这款消毒液的医护人员有何感想？



很多医疗机构都向我们表示感谢。

――价格会不会贵一点？

从8月上旬开始，首先在需求较大的东京销售。价格目前还没有确定。

新冠肺炎疫情目前尚未看到结束的迹象。手部消毒作为预防新冠病毒基本对策已在大众中普及，象资生堂推出的这款有效防止手部粗糙的消毒液那样，今后各种商品如果能够逐一消除人们心中的烦恼，那么在与新冠病毒共存（with coronavirus）的今天将是十分难能可贵的。

（FNN Prime Online 7月20日刊载。日文原文）

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