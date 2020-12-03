通过“单一启动”方式开发替代F-2的新一代战斗机 三菱重工联手波音推进F-15J现代化

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围绕替代航空自卫队F-2战斗机的新一代战斗机（F-X）的开发问题，防卫大臣河野太郎在31日的新闻发布会上表示，“我们将采用‘单一启动（single prime）’体制，负责战斗机系统集成（整体）的机体制造企业，也要对飞行性能和引擎负责”。

新一代战斗机（F-X）是可以执行空对空、空对舰、空对地等任务的多用途战斗机，将成为网络系统联合作战的主力。F-2将于2035年前后开始退役，预计自卫队会采购与之数量相当的大约90架新战机，是总预算达数万亿日元的一个大项目。

“单一启动”指的是防卫省和一家日本企业单独签约的形式，获准特许生产F-15J等战机的三菱重工很可能作为主承包企业接下订单。主承包企业将负责整体的设计开发，统筹协调参与联合开发的美国和英国企业。希望通过让日本企业承担主要开发工作，以展示国内防卫产业技术水平的发展和“日本主导”的亮点。

另一方面，从1980年开始投入使用的F-15J的现代化改造工作已由三菱重工和波音承接。防卫省在2020年度预算中列出了两架战机的改造费，大约390亿日元，将实施配置远程巡航导弹和提升电子战能力等改造。有航空自卫队官员指出，“以前战机的用途分得很具体，F-2实施空对舰和空对地作战，F-15实施空对空作战，但包括F-35在内，现在的战斗机都是多用途战机，可以灵活作战，飞行员也需要具备综合能力”。在人们热烈讨论可以保有“敌方基地打击能力”这种导弹遏制论思路的背景下，培养能够驾驭高性能战斗机的飞行员也成为了当务之急。

（图片为经过现代化改造的F-15J示意图 波音提供）

（FNN Prime Online 8月3日刊载。日文原文）

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