夏天戴口罩成常态，更要知道“正确的喝水方法”

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新冠肺炎疫情下如何预防中暑？

今年夏天持续高温酷暑。

受新冠肺炎疫情的影响，很多人日常都戴着口罩。但更可怕的是中暑的风险。

日本厚生劳动省呼吁人们采取措施，预防中暑；在室外与人保持足够距离的情况下，要摘下口罩，并注意经常补充水分等。

新冠疫情防控措施与预防中暑措施。

这两者兼顾似乎不是件容易的事情。近日大型净水器制造商BRITA Japan公司发布了“关于预防中暑对策的问卷调查”结果。



由于戴着口罩，感觉比往年更有中暑的风险吗？／比往年更注意采取措施预防中暑了吗？（BRITA Japan调查）

该调查面向日本全国10-60岁的男女共计770人于2020年7月19-21日在网上实施。调查结果显示，“外出时戴口罩”者占91.7%。这其中88.4%的人表示，“由于戴着口罩，感觉今年夏天比往年更热”。

还有84.9%的人表示，“由于戴口罩，感觉比往年中暑的风险更大了”……

另一方面，回答“比往年更注意采取措施预防中暑”的人占27.9%；回答“和往年一样或不如往年那么注意采取预防措施”的人最多，占54.5%。回答“未采取措施预防中暑”的人占17.5%。



具体采取什么措施来预防中暑？（BRITA Japan调查）

约九成人水分摄入不足

在采取预防措施的上述82.4%的受访者中，回答最多的是“经常补充水分(占87.7%)”。

一般认为，补充水分对于预防中暑是有效的。虽说看到有两成左右的人完全不采取措施应对令人吃惊，但是，很多人还是采取了正确的预防措施。



每天平均补充多少水分？（BRITA Japan调查）

但是，“从日均补充水分的量”来看，发现最多的是“500毫升-1升”，占31.7%。其后为“1-1.5升（25.8％）”“1.5-2升（18.3％）”。

实际上，问题就在于水分的摄入量。



工藤孝文医生监修研发了BRITA Japan公司的水疗法。据他介绍，人类每天所需水分量可按每公斤体重30-40毫升的标准换算。例如女性，假设体重为50公斤，那么平常的水分摄取量就是1.5-2升；男性假设体重为70公斤，则为2.1-2.8升。而到了夏天，大致每天要喝3升的水更好。

然而调查结果显示，每天能摄入“3升水”的人只有3.0%。由此可知，大部分人每天摄取的水分没有达标。

这个调查结果表明，酷暑中很多人因戴口罩而苦不堪言，感到了有中暑的危险，但“水分摄入不足”却严重不足，这是一种非常危险的情况。

我们向BRITA Japan公司和工藤医生询问了正确的喝水方法和预防中暑的措施。

“希望大家重视中暑的危险性”

首先，我们询问了实施此项调查的BRITA Japan公司。

——这次针对中暑对策开展调查的契机是什么?

由于新冠肺炎疫情蔓延，今年本来就酷暑难当，人们却不得不戴着口罩度日。虽然每天的新闻报道都提醒大家注意不要中暑，但我们感到能采取正确措施来预防中暑的人出乎意外地少。

BRITA作为一家净水器制造商，长期开展社会意识调查。在此过程中，我们希望告诉大家正确的知识——为了避免中暑必须摄入多少水分。基于这一想法，我们向社会传播参与我们此项调查与水疗法研发的内科医生工藤先生的意见。

正如通过本调查所了解到的那样，很多人摄入的水量都低于必需的水平。希望大家能有这么一种危机意识——“自己任何时候都有可能中暑”，并且能知道自己还需喝多少水。

——“感到有中暑风险”的人很多，但真正“采取措施的人”却很少。这是为什么呢?

今年夏天，由于疫情防控的要求，大家采取了比往年更多的措施去应对新冠病毒，比如佩戴口罩和手指消毒等。预防中暑的优先度因此有可能降低了。

另外，疫情期间很多人减少了外出，我认为这也是一个重要原因。因为如果呆在屋里，大家可能会觉得不需要采取特别的措施。

然而实际情况是，由于外出机会减少，今年身体有较难适应酷暑的危险。在这种状况下，如果戴着口罩外出的话，中暑的风险会大大提高。所以，希望大家一定要比往年更加有意识地补充水分。

在这个必须戴着口罩生活的时期，为了“推广正确的预防中暑措施，让人们认识到水分摄入的必要性”，BRITA公司策划了此次调查,并研发了“水疗法”，这是一个告诉人们为保持身体健康，如何适时适量喝水的教程——。

根据“水疗法”，“正确的喝水方法”如下：

一天所需摄入水量的标准是每公斤体重30-40毫升

夏天则以每天3升为大致标准

在这个基准之上，还要做到：

每隔30分钟“小口啜饮”75毫升水

起床、洗澡、睡觉前喝水

每顿饭前或空腹时，喝一杯水

为了不给内脏器官增加负担，要喝常温水

我们再次向监修研发“水疗法”的工藤孝文医生详细询问了什么是“正确的喝水方法”。

绝对禁止一口气喝凉水!

——请再详细为大家说明一下“正确的喝水方法”

作为疫情下的预防中暑措施，厚生劳动省也推荐每天喝水1.2-1.5L。大家可以把这个量作为水分摄入量的下限来看待。不过，喝太多水也会消耗体力，因此摄入量的上限还是以3升为好。

另外，由于一口气喝水会产生利尿作用，所以“小口啜饮”才是最有效的预防方法。

在夏天炎热的环境中，人们自然会想喝凉水。但如果只喝凉水的话，体温下降，身体会变得乏力，免疫力也随之下降。所以，请大家尽量喝常温水。

在外出流汗的情况下，要比平时更注意从饮食中摄取盐分和营养。对于胃口小的人，推荐在普通的水里加入少许盐和糖，随身携带。

戴上口罩不容易口渴，所以希望大家更加注意，不要在“渴了之后”才想到喝水，而要按照“规定时间”喝水。

戴口罩导致“口渴”反应迟钝……

——真的会发生因为水分摄入不足导致身体出问题的情况吗?

大家都知道脱水症状和新冠肺炎初期症状很相似。最近接受核酸检测的人数增加的原因之一，应该很多都是把脱水症状误以为是新冠肺炎了。

另外，有报告称，因口罩引起皮肤病(皮肤干燥等)的患者在增加。

受到新冠肺炎影响，其他一些疾病的就诊或有受到抑制的情况，没有出现增加。不过可以想见，便秘、身体乏力、食欲不振等因水分摄入不足导致的症状很可能潜在性地增加了。

——您认为“采取预防中暑措施的人”比较少的原因是什么?

首先一个就是为了防止疫情蔓延，人们的外出受到了限制。一般来说，很多人外出时会注意采取预防中暑的措施。大家虽然知道戴口罩会增大中暑风险，但很多人认为，自己不出门，就没有必要采取什么措施了。

其次，中暑的一个最明显的初期症状是喉咙干渴。但由于戴着口罩，很难感觉到喉咙干渴，这样，感觉到中暑危险性的机会就变少了，这也是原因之一。

实际上，因中暑而被送到医院的患者数比去年减少了。这也可以看出，因为大家主动减少外出，今年中暑的患者有所减少。

但是，今年报告老年人在家里中暑的较多，因此需要采取与往年相同乃至更多的应对措施。



戴口罩抑制了“口渴”反应

BRITA Japan公司则分析认为，由于防疫，可能使预防中暑对策成为了次要，再加上在室内的时间相对多了，从而放松了中暑对策。此外，工藤医生还指出，“总是戴着口罩的话,是很难感觉到口渴的”。

戴口罩可以让喉咙保湿，因此容易忘记及时喝水。另外，取下口罩喝水再戴上口罩，这样的动作也会让人觉得太麻烦。

因此，有的人等自己意识到“好像有点口渴了”的时候，已经全身无力了。这种事情今年夏天频频有所发生。



经常“小口啜饮”很重要

直至今日，我们仍看不到新冠疫情平息的征兆。在防控疫情的同时，希望大家也不要忘记时不时地“小口啜饮常温水”，平安地度过这个要戴口罩的异常的夏天。

（FNN Prime Online 8月25日刊载。日文原文）

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