面目一新味噌汤，喝出咖啡范儿

Newsfrom Japan

用咖啡馆的感觉玩转我们的传统食物“味噌汤”

1杯1杯精心萃取的， 不是滴滤咖啡，而是味噌汤？！

满足日本人身心的传统食物——味噌汤，让我们来看看它的新“玩法”。

东京麻布十番商业街新开了一家名为MISO JEWELRY的饮食店。店面外观设计时尚，乍一看象是一家很潮的咖啡馆，不过里面卖的，却是味噌汤。

正在滴滤萃取的，是味噌汤必不可缺的柴鱼片。

汤底和4种味噌、9种汤料，你可以自由搭配组合，装进纸杯，然后像咖啡一样带走自己的味噌汤。

粉末化的汤料易于饮用

最大的特点，是为了方便边走边喝，汤里没有固体食材。

个中的秘诀，是蔬菜粉末。它是对宫城县产的有机无农药蔬菜做了防氧化粉末化处理后，融化在味噌汤里的。

如果你选甜菜蔬菜粉做汤料，就能冲出粉红色的味噌汤（含税450日元）；如果选菠菜粉，上面再倒入豆奶，那么看起来就跟抹茶拿铁一样了（含税500日元）。

总之，你怎么都看不出是味噌汤。那么味道如何呢？

采访记者称，口感细腻柔和，有一种奶油浓汤的风味，很好喝。

以新的形式推介传统饮食的魅力

Miso Jewelry 公司的业务主任山口桐子介绍说：“我们平时作为针灸师和美容师指导食育，会建议‘每天喝味噌汤’。但大家很难确保每天都有条件从做汤底开始，来正宗地做一碗味噌汤喝，所以就想到了现在的这种形式，以一杯味噌汤来替代咖啡，为人们提供健康的源泉。”

该公司称，希望老少咸宜的传统日本食物味噌汤，以这种拿在手里边走边喝的形式，创造出一种新的方便饮品。

山口还表示：“说到味噌汤店，大家的第一印象就是饭团加味噌汤，但我想改变这种固有观念，特别重视的是‘不用坐在店里喝’。我希望能以一种新的方式，把满足日本人身心的食品魅力发扬光大。”

（节译自《Live News α》8月26日播出内容）

（FNN Prime Online 8月27日刊载 日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]