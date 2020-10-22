远程办公骤增，烦恼如何解决？在家工作超级专注！提高效率的秘计

Newsfrom Japan

目前日本各大企业均在推行远程办公模式，其中，今年秋天本田、软银（SoftBank）等公司还决定废除月票等固定补贴的发放，取而代之的是居家办公补贴。

居家办公模式逐渐固定下来，不过另一方面，因在家工作而徒生烦恼的人也不少。如何解决这些烦恼呢？就此我们在街头对路人进行了采访。

每周3天在家办公、与父母同住的20多岁受访者：“与公司的椅子不同，家里的椅子比较硬，坐久了屁股疼，肩膀也比平时感觉酸痛”。

每周四天在家办公的30多岁受访者：“在办公室工作能集中精神。在家的话，又是家务又是杂七杂八的事情，心都放到那些事儿上去了”。

每周2-3天在家办公、与家人一起居住的50多岁受访者：“工作和生活都混在一起了”。

在对约1000人进行的问卷调查也显示，烦恼的第一大原因是“有家人在，无法专心工作”，第三是“无法长时间集中精力”。

那么，人们到底在家中什么地方工作呢？

家中没有书房的人，或在孩子的房间或在卧室放一张桌子工作，甚至还有到阳台去工作的人。

不过，居家办公利用较多的还是餐厅。有一对夫妇，工作的时候主要是用平时吃饭的餐桌，他们相向而坐，各做各的事情。

那么，在家工作时能集中精神的地方是哪里呢？

针对如何打造舒适的居家办公环境，家装设计师MAKO给出了2点建议。她说：“在餐桌旁工作时，也会有很多东西进入视野”。因此，需要注意的第一点，是“不要让工作之外的东西进入视野”。工作的时候，不经意间抬头，看到家人在看电视，不知不觉就会跟着一起看，或者看到还没洗的餐具，往往会中断工作去清洗。MAKO说：“桌子要放在让自己可以面墙而坐的地方，这样工作时就不会被不相干的事情打扰，有助于提高工作效率”。

第二点，是“要设法让家人意识到自己正在工作”。用隔板将公与私区分开来，效率则会提高。MAKO说：“这样做也会让孩子认识到，虽然妈妈待在起居室和餐厅，但她是在那里工作。”

经口口相传，人们争相订购的是家用隔音室。虽然价格不菲，但据说销售额与新冠疫情发生之前相比增长了3倍。而希望价格便宜一些的人，则看上了单间帐篷，尽管不隔音，但也受到关注。

不过，采访中还遇到了这样的家庭。

当被问到孩子能否在你工作的时候安静下来时，每周居家办公一天、与家人同住的40多岁受访者说：“非常难啊。给孩子看YouTube，其间我自己抓紧工作什么的。”为了给这种与孩子在一起无法工作的父母排忧解难，6年前诞生了一家名为“Maffice”的设施，它兼设幼儿园和共享办公室，父母在楼下办公区工作，保育员在楼上照看他们的孩子。一位30多岁的用户说：“虽然与孩子暂时分开，但能感觉到孩子就在身边。而且工作起来非常地专注，能有这样的环境真是帮了大忙”。

这家设施的使用费，每月约10.5万日元。目前在日本全国只开了3处，据说与新冠疫情发生之前相比，利用者增加了将近3倍。

今后，远程办公模式还会不断普及，人们为完善相应办公环境的创意也呈现出多样化。

（FNN Prime Online 9月4日刊载。原文日文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]