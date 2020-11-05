症状相似、难以区分——如何为新冠和流感的“同时流行”做好准备？

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新冠病毒与流感同时流行怎么办？

男性A：

我昨天来这里预约了。

女性A：

女儿的考试快要到了，所以尽早过来打疫苗。

街边的诊所里有很多人。大家的目的都是进行“流感疫苗接种”（10月1日开始）。

男性B：

因为还有新冠病毒的影响，如果不小心（跟流感病毒一起）两边都感染上的话会很恐怖吧。

2020年，对新冠病毒与流行性感冒“同时流行”的担忧相当多。

立川纳维塔斯诊所内科医生 久住英二：

中国方面的信息称，有人同时感染了新冠病毒和流感。还有数据表明，感染了乙型流感的新冠患者容易重症化。

根据中国中央电视台的报道，专家指出，湖北省武汉市50名重症新冠患者中，有18名同时患有流感。

流感疫苗的接种是老年人优先，那么孩子呢？

在这种情况下，关于2020年的流感疫苗接种，厚生劳动省要求优先65岁及65岁以上的老年人（定期接种对象），其余人则在10月26日之后进行接种。

电视台于10月1日造访的东京都内一家诊所中，被列为优先对象的老年人正在就诊。

69岁男性：

我是来接种流感疫苗的。因为我这个年龄的重症化比率高。

85岁女性：

（诊所）这么照顾老人，真的很感激。而且我还有孙辈住在附近。

记者对东京都内10家诊所（的患者）进行了访问，有七成回答在10月26日以前就会“让全家去接种流感疫苗”。

然而，一些有孩子的家长则表达了不同意见。

有两个孩子的家长：

明明是流行性感冒，但想到可能要跟新冠患者一起就诊，感觉非常担心。

对于流感疫苗的接种，医生是这样说的。

立川纳维塔斯诊所内科医生 久住英二：

给儿童接种疫苗非常重要。容易传播流感病毒的，是以集体活动为主的孩子们。对于老年人而言，接种疫苗可以预防肺炎及重症化。

从年龄来看，2019年度东京都的流感患者中，14岁以下的儿童占全体的67％。

预计向约6300万人提供疫苗——在病毒流行前接种

接种流感疫苗，一方面可以预防老年人被感染后的重症化，另一方面是通过给儿童接种，起到抑制流行的目的。

那么东京都内小儿科诊所的情况又如何呢？

班比尼儿科诊所 时田章史院长：

我们这里从疫苗接种的预约开始后没过多久就爆满了。一般情况都是预约开始后20到30分钟即达上限，而且未来两个月几乎都已经预订一空了（※根据现有库存量来看）。

刚给孩子接种的家长：

据说一旦疫苗库存用完就停止接种，所以早早就过来了。

不过，厚生劳动省计划本季度向约6300万人提供疫苗，这是过去五年中的最高数量。

针对在新冠疫情中接种流感疫苗，医生给出了如下建议。

立川纳维塔斯诊所内科医生 久住英二：

流行性感冒跟新冠肺炎的症状无法于第一时间区分。所以希望大家有条件的话尽可能注射流感疫苗以进行防范。

（《闹钟电视》10月2日的部分播放内容）

（FNN Prime Online 10月2日刊载。日文原文）

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