酷似“优衣库”“无印良品”？中国版“百元店”美国上市

Newsfrom Japan

6年前，在中国一家号称100%日本品质的商店里，看到了奇怪的商品标识。

这瓶洗涤剂上的标识写着“薰衣 草香味（ラベン ダーの香り）”、肥皂上写着“像橡皮一样的皮肤（消しゴムのような肌）”，莫名其妙的日语“荟萃”一堂。

这家店的名字叫“名创优品（MINISO）”。

它用日语片假名标示的Logo，让人联想起“优衣库”；汉字Logo和发音，还感觉和“无印良品”和“大创”有点相像……

这样一家像是杂糅了上述日本名企的“名创优品”，在日本时间10月15日晚，成功实现了美国上市。从出售标有“奇妙”日语的商品开始，到实现在美国上市，它仅用了6年左右时间。

那么，它在美国售卖些怎样的“日语”商品呢?

记者2017年曾采访过名创优品的美国1号店。

店里一溜儿摆在货架上的，看似是熊本县的吉祥物“熊本熊”。有些商品上还有“携帯ボトル ネオンカラー（便携水杯 霓虹色）”的文字；“保湿性に優れ、実用性も抜群”（保湿效果好，非常实用），这日语倒没有问题，但其中也有令人遗憾的标示，比如“マルチメデ ィアスピーカー”（多媒亻 本音箱）。据说，名创优品在全球大约80个国家开了分店，其中也包括日本。

我们听到了一些来自顾客的好评。一位20多岁的年轻人说：“那家杂货店很有意思，我知道还很便宜，所以想顺便去看一看。”

采访组还注意到了一个问题。以前在中国的店铺使用的汉字和日语片假名标示的Logo，在日本店铺的商品和招牌上都没有使用；而在美国上市时的视频中可以发现，它使用的是英文Logo。

容易让人联想到日本名企的那个Logo，难道已经不再使用了吗?

10月16日，记者去中国本土的名创优品店一看，那个Logo还在用。

店内的商品标识又如何呢？

全部正确无误了。

名创优品以日本品牌拥有的高品质形象为武器，快速成长壮大，乃至在美国上市。

那么，它今后在全球市场上究竟能有多大作为呢？让我们拭目以待。

（FNN Prime Online 10月16日刊载。）

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