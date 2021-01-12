“食品浪费”一半来自家庭 “保鲜期” 过了多久还能食用？

Newsfrom Japan

对保鲜期的误解，是造成食品浪费的主要原因。

有什么办法打破这种局面呢？

保鲜期为11月2日的食材，到什么时候还能吃呢？

家有3岁孩子、三十多岁的人说：“大概到第二天吧。因为家里有孩子，会尽量在保鲜期内吃掉。拉面什么的过期几天的话，大人还能吃。但不会给孩子吃……”

家有0岁和2岁孩子、二十多岁的人说：“过了11月2日就扔掉。如果是纳豆、面包等加工食品的话，大概到第二天的上午还能吃吧。”

六十多岁的人说：“如果保鲜期是11月2日的话，11月3日就要扔掉。”

以上是我们在街头听到大家各自对保鲜期的理解和看法。

原本，保鲜期是指保证新鲜、美味的期限，并不是只要过了所定日期就不可再食用。

而保质期，也就是消费期限，则是标示在便当、三明治等容易变质的食品上的，指的是如果过了该日期最好不要食用。

日本全国每年有612万吨食物被丢弃，食品浪费已成为社会问题，这相当于每天每人丢弃一碗食物。专注食品浪费问题报道的记者井出留美说，“其实是我们消费者造成了食品浪费。比如我们从货架上拿牛奶时，总想买到生产日期最近的，于是伸手到货架深处去拿。诸如此类的行为很多。商家考虑到风险，已经把保鲜期标得较短。所以，其实没必要那么在意地去挑选”。

也就是说，我们的日常行为造成了食品浪费。

为此，日本消费厅出于减少食品浪费的目的，为推广对保鲜期的正确理解，面向社会公开征集保鲜期的爱称。最终，“美味期”被选中，获得“内阁府消費者与食品安全特命担当大臣奖”。

关于“美味期”这个爱称，街头民众的反应是“比较容易理解”“直白易懂，很好。虽然保鲜期规定了日期，但它指的是还能保持良好口味的期限。”除了“美味期”之外，入选的还有模糊日期概念的“大致食用期”、“大致饮用期”，以及半开玩笑的“还不用扔掉的Day”、“还能吃的Day”等说法。

（FNN Prime Online 11月2日刊载。）

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