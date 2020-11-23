“草食化”年轻女性在增加

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近十年人们经常谈起年轻男性的“草食化”。

不过，东京大学的研究表明，女性，尤其是30到39岁的女性也出现了明显的“草食化”倾向。

对恋爱积极的人，被称为“肉食系”。

另一方面，“草食系”说的就是对恋爱消极的人群。

19岁单身：“我很佛系”“自己根本不可能主动出击”“对自己没信心”

21岁单身：“我应该算草食系吧。自己无法采取主动，完全不可能”

90后单身：“没啥邂逅异性的机会，可能也跟我是草食系有关吧。”

街头采访中听到的这些女性的声音，也让人感到了“草食化”的倾向。

东京大学的研究表明，18岁到39岁的女性中，没有男朋友的单身占比不断增加，30岁到34岁大概增长3倍，35岁到39岁超过2倍，三十多岁人群中单身率增长尤为显著。三十多岁的女性中，每4人就有1人单身，并且从未跟异性交往过。

90后单身：“1个人很爽的。就算不结婚，也能自己养活自己。”

32岁单身：“现在有玩暧昧的对象，但就是网友的感觉，完全没有奔现的趋势。但我自己也不是很想表现得积极主动。”

虽说女性“希望男性主动点”，但该研究显示，与异性没有交往的男性，占比也在扩大，男女都越发草食化，此外，没有交往对象的男女中，大概有一半人表示：“对谈恋爱不感兴趣。”

至于草食系增加的原因，有分析认为，由于谈恋爱最终是奔着结婚而去，所以对自己的收入和学历不自信的人，对谈恋爱感到灰心，放弃寻找结婚对象的念头。

(FNN Prime Online 11月10日刊载。日文原文)

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