给不能保持注意力集中的人——看东大生上“网课”的锦囊妙计

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大家对网课都有怎样的印象呢？

由于新冠疫情的蔓延，不只是大学、包括初高中在内很多学校教育都改为线上授课。鼓励大家不去校园，而是在家上课，于是许多学生开始接受包括实时授课和录影授课在内的网课。

不过，无论是在Twitter等SNS上、还是在我周围的其他大学生那里，总能听到很多人说“上网课还真是无法保持注意力集中呢”。

由于不能与朋友直接见面、必须一直待在家里、还有WiFi不给力等原因，据说大家对网课的积极参与度并不高。

但是，我询问了东大的朋友和学弟学妹后得到了令人意外的回答，认为“其实自己更适合上网课”的学生非常多。想不到还有很多人居然说，自己“比疫情之前上课时更能集中注意力、学习所占比重更大了”。

那么学弟学妹们为上网课都施展了哪些锦囊妙计呢？

不要舍不得花钱，东西一定要备齐

首先，为了准备上网课，东大学生最下功夫的是购买器材。

购买或租用WiFi路由器，还有耳机和麦克、快速充电器、防蓝光眼镜等，当然是在掂量自己的腰包的基础之上，既然网课省出了交通费，自然要把这些钱用来购买靠谱的器材。

也许有人会想“你说的谁都知道……”但这些,其实真的无比重要。因为网课接收效果不好，那谈什么都没有意义。

比如，网课正讲到精彩的地方，而WiFi信号却断掉了，这怎么能集中注意力呢。明明已经进入Zoom，中途却被退出来，你就欲哭无泪吧。想要出声，但麦克却不起作用，让人恨不得把它砸烂。

而且只要发生过一次这样的事，在后来听课的时间里都一直会抱有“太麻烦了”这种负面的印象。有一点很明确，不准备好WiFi就上网课，犹如不准备笔记本和笔去听课一样。在这种状态下听课，根本无法集中精神上好课。

不是凭着唯心论去努力做些什么，而是首先要完善物质条件。这是最重要的。我们在做什么事情的时候，总是会用唯心论来鼓励自己加油，往往会会傻傻地想“努力去做些什么！”

但是，其实不应该这样，而应该积极借助“外物”，充分地运用它们，这才是我们应有的态度。比如，“早上起不来也不用闹钟”这种傻事大家是不会干的吧。同样道理，“上网课时无法集中注意力，不过买耳机就算了吧”、“只要有一部手机就可以上网课了”，抱着这种想法是不行的。要在完善物质条件上投资，不要舍不得花钱。这就是东大生一以贯之的上好网课的窍门。

早上准时起床

其次，“早上准时起床”是最好的窍门。

也许你会说，从一开始就只是在讲理所当然、人尽皆知的事情，但理所当然的事情其实就是最重要的事情。

比如，东大的课程第一节课一般是8点多开始，这样的话，上“线下课”时多数学生都是提前一个多小时起床，吃过早饭，坐电车去大学，与朋友边聊天边走进教室，然后开始上课。

但是，如果上网课的话会是什么情况呢？把8点30分开始上课当理由，将闹钟设置在8点25分的可是大有人在吧。而大多时候会觉得“啊，太麻烦了”，一直在被窝里磨蹭到8点40分才起床。这种状态下，要上好网课可谓一件极其困难的事。

重要的是，早上准时起床。再晚也要提前30分钟就起来，做好上课的准备。不要在刚睡醒迷迷糊糊的状态下上课。这样才能在上网课时保持精力集中。昼夜颠倒是没有意义的。

如何保持注意力集中

最后一点，“不断查证”课堂上听到的内容，也是一个比较能够持续地集中注意力的方法。平时上课时摆弄手机会被老师呵斥，但上网课时则不会被注意到。

如果偷偷摆弄手机，则不能全心地投入课堂中，因此有人建议把手机电源关掉再上课，但这其实是不现实的。倒不如尽情地去使用手机和网络更好一些。网课中所讲的内容是否正确、不同的学者和老师是怎么说的、类似的论文有没有呢，可以一边不断地检索一边听课。

上网课时如果只是单方面听老师讲，精神可能会感到疲惫，但反之如果自己在不断主动查证的同时听课，对网课的专注力就能保持下去。正是借着上网课这个机会，我们才更应该依靠检索随心所欲地学习。

以上就是东大生正在践行的上网课的方法。也许这些都只是理所当然的事情。但我想提醒大家别忘记这些都是非常重要的。如果不上网、不与别人见面交流的话，人总是会忘记很多事情。正是在上网的时候，才希望大家保持将理所当然的事情做彻底的态度。



《“思考技术”与“头脑力”一并掌握的东大思考》（东洋经济新报社）

西冈壱诚

冈壱诚曾经是一个历代都没有一个学生考上东大的无名高中的差生，但他竟然决意“从偏差值35的起点开始备战考东大”。不过，由于他没能将学习热情维持到底，考试失利只能来年再考，陷入了危机状态。他重新审视自己，不断摸索如何才能集中精力埋头学习，结果成功做到了高度提升注意力，由此所有科目的成绩都取得了飞跃性的提高。他取得了东大模拟考试全国第4名的成绩，实现了逆袭录取。目前，他活跃在很多领域，除了担任人气漫画《龙樱2》（讲谈社）的编辑制作人兼东大生队“东龙门”的负责人之外，还在运营着YouTube频道“手机学园”，这是新冠疫情期间现役东大生实时直播的网课。著作有《东大读书》、《东大作文》（均为东洋经济新报社出版）、《东大式手机学习术——无论何时何地都能高效学习的新时代自学法》（文艺春秋）、《“思考技术”与“头脑力”一并掌握的东大思考》、《东大思考》（东洋经济新报社）等。

（FNN Prime Online 11月16日刊载。日文原文）

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