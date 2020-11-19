“满座”？“限制”？ 如何对待观众 国际奥委会主席巴赫与日本政府态度的“温度差”

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国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫亲自赴日，与首相菅义伟共同表达了举办大会的决心，请看富士电视台经济部记者一之濑登的解说。

在IOC与日方的磋商中，如何处理“观众”问题成为一大焦点。

日本政府希望让奥运会变成一股催化剂，推动因疫情而陷入低谷的经济复苏，一直在琢磨如何让观众席“满座”。

而巴赫主席对海外媒体称，让观众席上座率达到满座“似乎不具有现实可能性”，双方态度存在“温度差”。

不同于行动容易管理的运动员，海外观众入境后，几乎不可能限制他们的行动。

针对海外观众，日本政府与奥组委计划在实施入境前检查和入境后行动追踪管理等条件下，免除14天的隔离措施，但由于满足这些条件后便可以使用公共交通工具，想必将会引发担忧。

目前国内外疫情再次扩散，人们甚至对奥运会最终能否举办都存在疑问，因而相关人士非常关注巴赫主席的言论。

(FNN Prime Online 11月16日刊载。日文原文)

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