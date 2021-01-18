55岁的野口聪一飞向宇宙！为什么日本宇航员都是些“大叔”？

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11月16日，日本宇航员野口聪一首次乘坐民间宇宙飞船前往国际空间站。

野口聪一今年55岁。虽然尚属“中年”，但实际上，日本其他现役宇航员也都是四五十岁，平均年龄为51岁。

在日本都是“中年宇航员”唱主角，有什么特殊缘由吗？

与其他国家相比，日本“中年宇航员”现象突出

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

11月16日早上9点27分，野口聪一乘坐的民间宇宙飞船发射成功。因为已经进入轨道，又是载人的民间飞船，可以说宇宙商业开发已经迈出了第一步、第二步、第三步。

我想谈谈包括野口在内的日本宇航员的年龄问题。

日本人引以为傲的七名现役宇航员，其中50多岁的5人，40多岁的2人，平均年龄为51岁。虽然这么说有点不太好，但我觉得他们已经应该归属于“中年”“大叔”一代。

那么，其他国家的情况如何呢？美国宇航员平均年龄为49岁，加拿大为42岁，欧洲各国为45岁，俄罗斯为45岁。都很年轻吧。只有日本超过了50岁，所以感觉有点突出…上田先生，您觉得怎么样？

东京工业大学人文艺术研究教育院院长上田纪行：

虽然对我们这些“大叔”来说是一种鼓舞，但是对年轻人而言，他们会产生 “为什么我们这一代一个人都没有”的疑问。

日本宇航员“中年化”的三大原因

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

在此背景下，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）计划于2021年，时隔13年后再次新招宇航员。换句话说，过去13年来一直没有招募新鲜血液。

主播加藤绫子：

那么这种情况是怎样造成的呢？

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

对此，也有人说只是因为年龄增长而“中年化”了。那么，我来说明一下缘由，据说有三大原因。

首先是“宇宙航天计划停摆”。

过去，前往国际空间站有两种途径可供选择，即乘坐美国的航天飞机或俄罗斯的联盟号宇宙飞船。但是，美国的航天飞机2011年就全部退役了。

也就是说，那之后前往国际空间站只能通过联盟号飞船。总之，把日本人送往宇宙空间的计划逐渐停滞，甚至出现了无法成行的情况。有人说正是因为这个原因才导致新招宇航员工作停滞不前。

主播加藤绫子：

毕竟能进入太空的人数变得相当有限了。

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

第二个原因是，“后国际空间站缺位”。

日本宇航员能够发挥作用的舞台是国际空间站。那么国际空间站退役之后，日本想做些什么事情呢？因为没有下一步具体的计划，也就没有机会去遴选相应的人才。

第三个理由是“时间和金钱”。

培养一名宇航员大约需要5年时间。当然，还必须送到海外去研修训练，这都要花钱。所以才不能草率地招募新宇航员。

为什么要时隔13年再次新招宇航员？

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

在此背景下，日本宇宙航空研究开发机构时隔13年后要再次新招宇航员。加藤先生您觉得是为什么呢？

主播加藤绫子：

就像刚才说的，现役宇航员的年龄越来越大，越来越接近退休年龄……

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

一针见血。首先我来说明第一个理由，那就是舞台从“后国际空间站转移到了登月”。

主播加藤绫子：

刚才是说到日本没有下一步计划吧？

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

没错。但随着月面探测计划实施，日本宇航员有可能在21世纪20年代后半期登月。这样一来，就需要培养出相应的人才。

还有一个理由，就是“日本宇宙航空研究开发机构职员60岁退休”制度。

也就意味着，现役的日本宇航员，到10年之后，只剩下届时54岁的大西拓哉和53岁的金井宣茂两人还能在现役工作。我们需要年轻一代的宇航员。

刚才我一直“中年、中年”地说着，那么现役的中年宇航员是怎么想的呢？

油井龟美也（50岁）：

为了维持体力，我一直坚持运动锻炼。我认为，“中年宇航员”比年轻人更有优势，因为他们有丰富的经验。

主播加藤绫子：

经验是无可替代的，这一点我理解，但是成为宇航员的条件也是很严苛的吧。

富士电视台社会部编辑平松秀敏：

如果是以登月为目标的话，招收新宇航员的标准可能会和以往有所不同，因此也可能会出现新型人才。

主播加藤绫子：

不知今后会出现什么样的年轻宇航员，我们将拭目以待。不过，首先还是让我们期盼野口先生这次能有精彩表现。



（摘自“イット！”节目11月16日播出内容）

（FNN Prime Online 11月16日刊载。日文原文）

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