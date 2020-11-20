夫妻关系 “因疫情而变好”

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因为新冠疫情的影响，现在越来越多人居家时间变长，据说夫妻关系也因此变得更加美满。

一对40多岁的夫妇（结婚第12年）

“挺美满的，是吧？！我觉得挺美满。”

一对60多岁的夫妇（结婚第35年）

“只要在一起就觉得安心。光是如此都很幸福。”

11月22日是日本的“恩爱夫妻日”。

明治安田生命保险公司的问卷调查显示，大约有80%的受访者对目前的夫妻关系感到“美满”。

街头调查的结果也是如此。

妻子30多岁、丈夫20多岁的一对夫妇（结婚第5年）

“（觉得夫妻关系美满吗？）觉得挺美满的。”

妻子30多岁、丈夫30多岁的一对夫妇（结婚第4年）

“美满得不行。总之就是我先生对我呵护备至。”

另一方面，随着居家时间的变长，4月以来咨询家暴问题的案例数也有所增多，凸显出夫妻矛盾激化的问题。

在此次问卷调查中，大约有20%的夫妻回答因疫情而“关系变好”。

这个比例是回答“关系变差”的受访者的3倍以上。

关系变好的理由主要是以下几点。

第一，交流机会增加了。

丈夫60多岁、妻子50多岁的一对夫妇（结婚第38年）

“以前休息的时候总是往外跑，现在出门不方便了，在家聊天的时间相应增多了。不过，在一起的时间多了，拌嘴的情况也多了些。”

第二，一起吃饭的次数增多。

一对30多岁的夫妇（结婚第4年）

“居家时间长了”“生活变成以孩子为中心了。不去外面吃饭，尽量都在家做。”

第三，待在一起觉得心里踏实。

那么，受访者最希望听到伴侣对自己说的是什么呢？

一对60多岁的夫妇（结婚第46年）

“希望能自然而然地对我说‘谢谢’，那是最温暖的。这把年纪还说‘我爱你’什么的，多难为情啊。”

丈夫60多岁、妻子50多岁的一对夫妇（结婚第38年）

“说一声‘谢谢’，是最珍贵重要的”“平时我说话比较粗，自然也不会说甜言蜜语一类的。谢谢你一直照顾我。虽然不能为你做什么，但内心非常感激。”

(FNN Prime Online 11月16日刊载。日文原文)

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