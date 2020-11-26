“大阪疫苗”进入临床试验最终阶段 力争在2021年内实现实用化

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正在与大阪大学联合开发新冠病毒疫苗的创新企业“AnGes”宣布，验证疫苗效果的临床试验即将进入最后阶段。

该公司今年6月启动了与大阪大学联合开发的新冠病毒“DNA疫苗”相关临床试验。

据称，目前已在60名病例身上完成临床试验，安全性没有问题，即将进入临床试验的最终阶段。

在最终阶段，将把病例数增至500名，按不同的接种间隔时间分成两组，检验安全性和有效性，最终于2021年3月完成接种。

大阪府知事吉村洋文表示：“大阪产疫苗始终重视安全性。我们致力于开发适合日本人的疫苗。如果成功，我们就能成为打破格局、扭转局面的变革者。”

该公司计划今后将在日本国内外等疫情蔓延地区增加接种对象至数万人，争取在2021年内实现疫苗的实用化。

（FNN Prime Online 11月20日刊载。日文原文）

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