美国总统特朗普，或正盘算“自我特赦”！？

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时至今日，美国总统特朗普依然不肯“认输”。

政权交接举步维艰，以至于拜登在19日的记者会上又一次抨击特朗普是“历史上最不负责任的总统”。

有人指出，实际上如果特朗普总统承认败选，那么就有可能因为偷税漏税等问题被追究刑事责任。

于是，美国媒体纷纷开始揣测其旨在逃避追责的“最后奇招”。比如，在临近预定于2021年1月20日举行的总统就职仪式之前，特朗普总统闪电辞职，由副总统彭斯升任临时总统。然后，彭斯宣布“特赦”特朗普，使其免受刑事追责。

那么，这种“奇招”有没有现实可能性呢？富士电视台华盛顿分社社长藤田水美就此发表了以下见解。

针对特朗普总统，美国政府相关人士认为“不知道他会做出什么事情”来保障自己的政治遗产，已经做好了接招的准备。

“特赦”也是他们考虑的问题之一。

特赦是总统可以在无需经过议会批准的情况下独自拍板的一张“硬牌”，被特赦的人可以免于联邦法律的追诉，或者获得减刑。

有人指出，为了在离任后继续保持影响力，特朗普总统可能会不断打出“特赦”牌，重点拉拢那些对自己忠心不二，又存在“被控风险”的政府人员。在此背景下，人们纷纷猜测他会将特赦自己作为“最后的奇招”，但美国政府相关人士表示，“那就相当于公开承认自己的败北。特朗普总统应该会想方设法避免这种局面”。

从现阶段而言，或许做出此举的可能性并不高。不过，也有一种说法是特朗普总统内心已经开始接受“败北”的事实。比如，特朗普宣布从伊拉克和阿富汗大规模撤兵，大跨步地兑现了自己的竞选承诺——“终结无止尽的战争”。

对一些人私下猜测的“四年后再次参加总统选举”， 特朗普也有可能已经开始了布局。

（FNN Prime Online 11月20日刊载。日文原文）

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