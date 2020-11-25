既不承认“失败”，又同意“政权交接” ——特朗普式的“妥协”

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在美国总统选举中已获确认当选的民主党候选人拜登即将开始政权交接工作。

至今仍未宣布败选的特朗普总统为什么突然同意交接？富士电视台华盛顿分社社长藤田水美对此展开了分析。

由于拖延政权交接可能会引发安保方面的风险，所以特朗普所在的共和党内也出现了强烈的反对声音。

在不承认败选的同时，姑且答应启动政权交接程序——这就是一种特朗普式的妥协。

11月23日，特朗普总统在推特上声称“为了国家的利益”，表示将同意启动政权交接程序。

不过，他也再次强调了将会继续展开法律行动，以推翻选举结果。

主管政权交接工作的总务署署长也向拜登团队发出了允许启动交接工作的信函。

对此，拜登方面发表声明表示欢迎，称这一决定是“开始解决我们国家面临的挑战的必要步骤”，完成包括机密情报在内的交接工作后，将加快推进疫情防控等准备工作。

关于特朗普总统转变态度一事，美国政府相关人士认为，特朗普今后仍然不会宣布败选，或许会通过坚持主张自己才是胜利者，来维持存在感。

（FNN Prime Online 11月24日刊载。日文原文）

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