高速清除纸币附着病毒装置，到底效果如何？

Newsfrom Japan

近段时间，日本全国新冠病毒感染者又开始增多，11月21日国内累计感染人数超过了13万人。24日，东京都内新增确诊病例186人，重症患者升至51人，双双创下解除紧急事态宣言后的新高。

所有民众又需要切实采取佩戴口罩、勤洗手、酒精消毒等防范措施，在这样的背景下，日本欧姆龙终端解决方案公司宣布，已经开发出了可以高速清除附着在纸币上的细菌和病毒的“纸币除菌装置”。

纸币是非特定人群随时触摸的东西，由于数量庞大，除菌处理需要花费大量时间，因而在“纸币除菌”方面一直没有确立有效的对策。

该公司表示，某外国金融机构一直坚持对纸币实施消毒处理，他们用紫外线照射整捆的纸币，静置一段时间确保病毒失去活性后，再送入市场流通。之所以要静置一段时间，是因为紫外线无法到达成捆的纸币内部，难以清除所有纸币上的细菌和病毒之故。那么，日立欧姆龙此次开发出了“纸币除菌装置”，有哪些特点呢?

该装置通过强力紫外线照射每一张纸币的两面，可以产生良好的除菌效果。同时，每分钟可以处理1000张纸币，效率极高。



除菌处理原理（一边通过强力紫外线照射每一张纸币的两面，一边高速传送纸币） 图像提供：日立欧姆龙

爱知医科大学病毒学专家小松孝行副教授开展试验，检验了设备效果，确认附着在纸币上的具有和冠状病毒类似结构的病毒灭活率达到99%以上。

该装置已于11月16日（已于9月面向海外接受预定）开始接受订单，将在12月正式发售。据说价格为每台350万日元左右。

如果纸币会经过除菌处理，那么不仅是金融机构，对于使用纸币的我们来说，应该也会少一分对于感染新冠病毒的担忧。

开发这种纸币除菌装置的契机是什么呢？相关业务咨询有多少？我们就这些问题采访了日立欧姆龙的负责人。

在外国客户的要求下决定开发

——促使贵公司决定开发纸币除菌装置的原因是？

为了防控新冠病毒，各国都采用将纸币静置一段时间后投入市场的做法，外国有些机构提出，能不能生产给纸币除菌的装置？于是我们开始着手了开发工作。



——似乎没听说过经由纸币感染新冠的案例……

确实没有听说过纸币成为新冠病毒直接媒介的案例。不过，比如你的手因为打喷嚏等原因而沾上病毒，那么再去接触纸币的话，病毒就有可能残留在纸币上。

国外的研究机构也有相关报告称，如果条件合适，纸币上的病毒可以存活数日。因此，针对人们在接触纸币时的种种担忧，我们希望能为大家带来放心感。



（示意图）

——纸币除菌装置如何清除病毒？

通过波长260纳米的紫外线（UV-C）进行照射，破坏病毒的DNA/RNA结构。

——开展验证实验的小松副教授有何感想呢？

爱知医科大学小松孝行副教授给出了以下评价。

＜爱知医科大学 副教授 小松孝行＞

通过本次验证实验，确认附着在纸币上的副流感病毒（拥有和冠状病毒类似结构的包膜病毒）灭活率达到了99%以上，我认为本产品是一种有效的防止病毒感染风险的产品，有望降低通过市场上流通的纸币为媒介而出现的感染。

无需干燥和静置存放一段时间

——除菌后的纸币可以马上使用吗？

由于可以对每一张纸币进行单独除菌，所以不需要干燥和静置存放一段时间。

——接到了多少业务咨询？

我们正在接受金融机构的询价，其他设备制造商也有合作意向，目前已经接到超过10件业务咨询。

纸币会在大量非特定人群中流通，无法断言完全没有感染风险。似乎确实已有许多金融机构都在询问是否真的可以免除感染之忧。这样的装置或许可以在一定程度上消除金融机构工作人员以及我们对感染病毒的担忧。

（FNN Prime Online 11月25日刊载。日文原文）

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