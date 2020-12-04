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最近，东京超市的生菜、白菜、青菜等叶类蔬菜，价格比往年便宜了近四成，令顾客们甚是惊喜。

根据农林水产省的数据，日本全国的超市里上周出售的八种主要蔬菜的零售价格，大大低于往年，其中生菜、白菜、卷心菜的下降幅度分别为46％、42％和41％，几乎都是半价水平。记者在一家超市看到，白菜和生菜79日元，卷心菜和萝卜98日元，全都在100日元以内。

按农林水产省的说法，这一方面是由于前一段时间一直天气温暖，蔬菜生长良好的缘故，另一方面也受到了新冠疫情的影响，人们外出就餐少了，导致餐饮店对蔬菜的需求下降。

超市Izumi的五味卫总经理说：“天冷后吃火锅的机会多了，白菜、大葱的消费因此开始增加，今后慢慢地菜价还是会恢复到正常价位上来的。所以，趁现在便宜储蓄一点儿比较好。”

（FNN Prime Online 12月2日刊载。日文原文）

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