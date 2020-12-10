备战疫苗供给 冰柜业务咨询猛增 甚至可以满足零下80度存放要求

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日本政府已经与辉瑞公司达成基本共识，2021年6月末之前可以获得6000万人份的新冠疫苗。

目前，生产存放疫苗所必需的低温冰柜的企业已经接到了大量业务咨询。

吕华（Kanou）冷机公司销售的是可以满足零下80度存放要求的冰柜。该公司统筹经理平野明日香表示：“存放时将冷藏盒放入这边的收纳架即可。如果是比较小的医院，空间有限，咨询小巧款式的客户较多。”如果是普通的样本，大约可以保存4000份，据说全国多家医院和诊所发来的订单已经翻了一倍。公司委托丹麦一家厂商制造冰柜，7日早上已有大约60台冰柜运抵日本。

还有一种是内部可以保持在零下60度的板房式冰柜（prefab-freezer）。预计这种款式的冰柜应该在疫苗运往医院之前的物流基地等场所具有用武之地。平野经理表示：“意向订购的数量相当大，我们正在制定相应计划，尽力满足客户需求。”

（FNN Prime Online 12月7日刊载。日文原文）

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