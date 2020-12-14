塑料购物袋“弃用率”超过70%

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数据显示，超过70%的人注重环保，购物时会声明“不需要塑料袋”。

而另一方面，小型垃圾袋似乎开始增多。

为减少塑料垃圾，实现“无塑化”，日本从7月开始正式实施塑料购物袋有偿化使用政策。

10日，记者午餐时间在东京新桥地区观察发现，有些人直接用手拿着意大利面餐盒，有的人用手帕包住热乎乎的食物，都没有使用塑料袋，这种景象让人印象深刻。

一位自带购物包的80多岁女性说：“我随身带着购物袋。去超市什么的时候，就拿着花花绿绿的袋子……”。另一位自带购物包的50多岁女性说：“我是家庭主妇，平时随便买点东西的时候基本上都是装在包里。”还有一对自带购物包的夫妇（40多岁）说：“我们总是随身带着两三个购物袋。我们有三个孩子，买东西比较多，一般至少要用两个袋子。”

日本环境省提出了要在年内将人们弃用塑料袋的比例提升至60%的目标，并起用了西川Kiyoshi（74岁）和SakanaKun等有名人士，呼吁人们减少塑料袋的使用。

据悉，截至11月，塑料袋弃用率已经达到70%，超过了预定目标值。

环境大臣小泉进次郎表示：“我真的是人们不懈努力的成果。实际完成度如此之高，我们无疑可以说在这场社会运动之前和之后，整个社会都发生了变化。”

购物时店方提供的塑料袋的使用率也明显降低，3月时在70%左右，而执行有偿使用政策四个月后，11月，该数值降到了大约30%。

一位自带购物包的50多岁女性说：“自从执行有偿使用政策后，我就觉得（如果花钱买袋子的话）太浪费了。而且我们确实应该注意环保……”另一位自带购物包的50多岁女性说：“虽然也就一到三日元一个，但俗话说积少成多。而且考虑到要环保，就更加觉得不用塑料袋是对的。”

不过，也有些人虽然自己带了购物包，但在随便买点小东西的便利店，他们依然会不自觉地就买个塑料袋。一位自带购物包的40多岁女性说：“不想在（便利店的）收银台耽误时间。用环保袋的话，必须自己把购买的东西装进去。如果身后有人排队，就会觉得给人添麻烦了，所以在便利店就会想干脆买个塑料袋算了。”还有一位自带购物包的20多岁女性说：“吃完（在便利店）买的食品，要扔掉外包装什么的时候，有个袋子收拾起来比较方便，所以总是会买（塑料袋）。”

Yoridori编辑部采访了塑料袋等包装用品的批发店。据称，与执行有偿使用政策前相比，来自超市等方面的塑料袋订单已经大幅减少，但批量购买塑料购物袋，也就是小型家用垃圾袋的消费者越来越多了。

标题图片：购物时的塑料袋使用率（摘自“大家一起挑战，减少使用塑料袋”网页）

（FNN Prime Online 12月10日刊载。日文原文）

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