京阿尼纵火杀人案 嫌犯将被起诉，曾对主治医生表示“自己是社会最底层的人”

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针对造成36人死亡的京都动画公司（京阿尼）纵火杀人案件，检察机关于16日决定将以杀人等罪名起诉嫌犯青叶真司。

2019年7月，位于京都市伏见区的京阿尼第一工作室遭人纵火，造成36名员工死亡，33人不同程度受伤。

埼玉市无业人员青叶真司于2020 年5月被捕，在警方审讯过程中，他承认了罪行，称“觉得使用汽油可以杀掉更多的人，所以实施了纵火行动”。

京都地方检察厅曾对青叶进行精神鉴定，以判断其是否具有刑事责任能力。相关人士称，检方将在拘留期到期的12月16日以杀人、对有人建筑物纵火等罪名起诉该嫌犯。

青叶也在纵火中重伤，全身烧伤面积达90%。当时负责为其治疗的主治医师上田敬博在FNN独家采访时说道：“要问我是否产生过俗话所谓的‘纠结心理’，我是没有的。一个奄奄一息的人躺在面前，内心最强烈的想法就是必须救他。受害人及其家属，怎么说呢，可能心情比较复杂。如果就这么让他死了，那就无从搞清真相，会让受害者家属窝心沮丧，这也是我意气用事的地方。”

据说青叶曾对主治医师坦言“自己是社会最底层的人”“没有活着的价值”。

（FNN Prime Online 12月16日刊载。日文原文）

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