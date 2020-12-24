内阁会议敲定2021年度预算案 疫情防控，财政吃紧 国债占比升至40%

Newsfrom Japan

政府敲定的2021年度预算案，一般会计总额超过106万亿日元。

在新冠疫情防控工作面临严峻形势的背景下，本次预算案刷新了历史最高纪录。

2021年度预算案的一般会计总额为106.6097万亿日元，比2020年度的初始预算高出近4万亿日元。

财政支出方面，作为疫情防控措施，列出了5万亿日元用作预备费用，可机动灵活地决定最终用途。

社会保障相关费用为35.8421万亿日元，通过调整药价削减药剂费后，将同比增长部分控制在了1500亿日元左右。

防卫相关费用为5.3235万亿日元，除了加强太空和网络空间等新领域的能力所需费用外，算上将于2021年9月成立的数字厅相关费用，一次性列出了3000亿日元规模的信息系统预算。

财政收入方面，考虑到疫情扩散的影响，此次估算的税收为57.4480万亿日元，较2020年度初始预算少了6万亿日元。

新发国债额为43.5970万亿日元，国债在财政总收入中的占比升至40%以上，达到2013年度以来的最糟糕水平，财政运营状况日益严峻。

（FNN Prime Online 12月21日刊载。日文原文）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]