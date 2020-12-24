传染力1.7倍“变异毒株”肆虐英国 是否会登陆日本？

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在日本国内疫情再次出现扩散之际，英国发现的新冠病毒变异毒株令欧洲各国感到惴惴不安。英国首相约翰逊表示：“变异毒株的传染力可能比原先的冠状病毒要强70%。”其传染力被认为最多可以达到原先的冠状病毒的1.7倍。这种变异毒株的传播导致英国疫情再次蔓延。

对此，伦敦等东南部地区已经宣布取消原定于圣诞节期间放宽社交限制的计划，并从20日起再次收紧外出限制政策。这相当于采取了事实上的封城行动。伦敦市民纷纷表示，“非常遗憾，好容易盼来了圣诞节。”“（圣诞节）泡汤了。不过为了拯救人们的生命，也只能如此。”

荷兰和德国等国已从20日起禁止英国客机入境。法国也宣布从21日零时起的48小时内，禁止英国一切人员入境以及卡车运输活动。

截至目前，意大利、荷兰和澳大利亚等地也声称已经发现这种变异毒株。另一方面，关于这种变异毒株是否会登陆日本一事，日本官房长官加藤胜信21日表示日本国内尚未发现，“凡无特殊情况，目前原则上禁止（来自英国的人员）入境”。

针对这一新的威胁，厚生劳动大臣田村宪久表示将于专家商讨具体对策。田村称：“必须尽快研究如何应对，并及时采取行动。”

此次具有超强传染力的变异毒株是如何产生的呢？昭和大学医学部客座教授二木芳人称：“病毒会不断自我复制。在高频率的复制过程中，会出现复制错误。”二木教授表示，变异毒株因病毒增殖过程中的复制错误而产生，是传染力更强的病毒存活下来的结果。

那么，已经开始接种的疫苗是否有效？

二木教授表示：“（由于尚未收到疫苗失效的报告）我认为疫苗恐怕在一定程度上还是有用的。”针对此次的变异毒株，英国政府声称，除了传染力强以外，尚无数据表明重症化率和死亡率出现变化。话虽如此，但如果毒株传入日本，很可能进一步加速疫情蔓延，二木教授认为，包括针对进口产品的检疫在内，需要切实采取边境防控措施。

（FNN Prime Online 12月21日刊载。日文原文）

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